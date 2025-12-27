التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخب المغرب ومنتخب مالي، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة أمم افريقيا والمقامة علي ملعب "مولاي عبد الله".

أهداف اللقاء

وسجل هدف منتخب المغرب إبراهيم دياز من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5 بعد أن احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وسجل هدف منتخب مالي لاسين سينايوكو في الدقيقة 64 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو لتعلن عن هدف التعادل لمنتخب مالي.

وشهدت المباراة سيطرة متبادلة من جانب منتخب المغرب ومنتخب مالي على مجريات اللقاء وأهدر لاعبي المنتخبين العديد من الفرص المحققة للتهديف ولكن تألق حارسي مرمى منتخب المغرب ومنتخب مالي حالا دون ذلك.

ترتيب المنتخبين

وبتلك النتيجة يصل منتخب المغرب للنقطة 4 في صدارة ترتيب المجموعة الأولي، ورفع منتخب مالي رصيده للنقطة 2 ليحتل المركز الثاني في المجموعة.

ويلتقي منتخب المغرب في الجولة الأخيرة لدور المجموعات مع منتخب زامبيا، بينما يلتقي منتخب مالي مع منتخب جزر القمر.

حضور كيليان مبابي

حرص الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، على الحضور في ملعب مولاي عبد الله الذي يستضيف مباراة المغرب ضد مالي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة أمم افريقيا، لمساندة زميله السابق في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي قائد المغرب.

وحضر مبابي المباراة بتيشيرت المغرب رقم 2 الخاص بأشرف حكيمي.

تشكيل المنتخبين

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيل فريقه لمواجهة مالي في المباراة جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة امم افريقيا والمقامة علي ملعب "مولاي عبد الله".

تشكيل المغرب ضد مالي

وجاء تشكيل المغرب ضد مالي كالتالي :

ياسين بونو – الياميق – مزراوي – امرابط – اكرد – اوناحي – لعيوني – صلاح الدين – براهيم دياز – الكعبي – صيباري

فيما جاء تشكيل مالي كالتالي:

وضم تشكيل مالي اللاعب أليو ديانج لاعب الأهلي المصري، وجاء التشكيل كالتالي:

تشكيل مالي ضد المغرب