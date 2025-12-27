قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخب المغرب ومنتخب مالي، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة أمم افريقيا والمقامة علي ملعب "مولاي عبد الله".

أهداف اللقاء

وسجل هدف منتخب المغرب إبراهيم دياز من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5 بعد أن احتسبها حكم اللقاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وسجل هدف منتخب مالي لاسين سينايوكو في الدقيقة 64 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو لتعلن عن هدف التعادل لمنتخب مالي.

وشهدت المباراة سيطرة متبادلة من جانب منتخب المغرب ومنتخب مالي على مجريات اللقاء وأهدر لاعبي المنتخبين العديد من الفرص المحققة للتهديف ولكن تألق حارسي مرمى منتخب المغرب ومنتخب مالي حالا دون ذلك.

ترتيب المنتخبين

وبتلك النتيجة يصل منتخب المغرب للنقطة 4 في صدارة ترتيب المجموعة الأولي، ورفع منتخب مالي رصيده للنقطة 2 ليحتل المركز الثاني في المجموعة.

ويلتقي منتخب المغرب في الجولة الأخيرة لدور المجموعات مع منتخب زامبيا، بينما يلتقي منتخب مالي مع منتخب جزر القمر.

حضور كيليان مبابي

حرص الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، على الحضور في ملعب مولاي عبد الله الذي يستضيف مباراة المغرب ضد مالي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة أمم افريقيا، لمساندة زميله السابق في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي قائد المغرب.

وحضر مبابي المباراة بتيشيرت المغرب رقم 2 الخاص بأشرف حكيمي.

تشكيل المنتخبين

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيل فريقه لمواجهة مالي في المباراة جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة امم افريقيا والمقامة علي ملعب "مولاي عبد الله".

تشكيل المغرب ضد مالي

وجاء تشكيل المغرب ضد مالي كالتالي :
ياسين بونو – الياميق – مزراوي – امرابط – اكرد – اوناحي – لعيوني – صلاح الدين – براهيم دياز – الكعبي – صيباري

فيما جاء تشكيل مالي كالتالي:

وضم تشكيل مالي اللاعب أليو ديانج لاعب الأهلي المصري، وجاء التشكيل كالتالي:

تشكيل مالي ضد المغرب

 

منتخب المغرب منتخب مالي مالي بطولة أمم افريقيا المغرب إبراهيم دياز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

ترشيحاتنا

برج الأسد

برج الأسد حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم طاقتك الإبداعية بالمشاريع

ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. حلل المشكلات بعقلانية

برج الميزان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج الأسد حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم طاقتك الإبداعية بالمشاريع

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة
ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد