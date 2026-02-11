بالحجاب.. سلاف فواخرجي تدعو لإيران: الله يحمي هذا البلد ويبقى آمنًا

أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن أمنياتها بالسلام والأمان لإيران، مؤكدة تعلّقها الكبير بهذا البلد خلال الفترة التي أقامت فيها هناك، وذلك في تصريحات تليفزيونية ظهرت خلالها مرتدية الحجاب.

وقالت فواخرجي: «الله يحمي هذا البلد ويحمي الناس، لأني أنا حبيته كتير، والشهور اللي قعدت فيه اتعلّقت بيه كتير، بتمنى تضل آمنة»، في إشارة إلى تقديرها للتجربة التي عاشتها داخل إيران والعلاقة التي كوّنتها مع شعبها.

وكانت سلاف فواخرجي قد أعلنت في وقت سابق استقرارها في مصر، عقب سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن مصر احتضنتها كما احتضنت كل من دخل إليها. وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع «X»: «أعيش في مصر الآمنة البهيّة الهنيّة التي لطالما احتضنتني كما احتضنت كل من دخل إليها، وتأخرت بقرار العيش فيها لسنين طويلة ولم أعمل بها كما كان من المفترض أن أفعل، وكما كانت أمامي كل الخيارات متاحة».

وأضافت: «مصر التي تسكن قلبي وتلجأ إليها القلوب والأسماع والأبصار قبل الأجساد، مصر التي أتيتها نجمة من بلدي فقدمت لي ما لم تقدمه لي بلدي، وكان حب شعبها لي نعمة».

كما أشادت بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنها منحتها الإقامة «على طبق من محبة واحترام» دون أن تطلبها، ووصفتها بأنها «دولة بكل قوام الدولة وبكل تفاصيلها»، مؤكدة أنها تدرك أهمية دور الفنانين والمبدعين في نهضة الأمم، وعملت على استقطابهم، ما أكسبها – بحسب تعبيرها – ولاء واحترام المقيمين فيها.

وتأتي تصريحات فواخرجي في سياق حديثها عن تجاربها في عدد من الدول العربية، معبّرة عن امتنانها للأماكن التي احتضنتها وقدّمت لها الدعم على المستويين الإنساني والمهني.