الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الليلة.. 40 ألف مشجع مغربي يؤازرون منتخب مصر فى مواجهة جنوب أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
يسري غازي

كشفت تقارير مغربية عن حضور 40 ألف مشجع لمساندة منتخب مصر الوطني فى مباراة جنوب إفريقيا المقرر إقامتها بعد ساعات فى ثاني جولات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن تشهد مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا على الملعب الكبير بمدينة أكادير، حيث يُنتظر توافد 40 ألف مشجع مغربي ومصري لدعم الفراعنة الكبار في مواجهة البافانا بافانا.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب إفريقيا على نايل سات
وأعلنت القناة الجزائرية الأرضية نقل مباراة مصر وجنوب إفريقيا بشكل مجاني وذلك ضمن مجموعة من المباريات التي حصلت القناة على حقوق بثها خلال منافسات البطولة ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك.

وتعد القناة الجزائرية الأرضية من القنوات التي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات، مع إمكانية فك تشفيرها باستخدام شفرة BISS بسهولة.

طريقة استقبال القناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.
موعد المباراة 
ويصطدم الفراعنة بنظيرهم الجنوب إفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 في إطار مباريات المجموعة الثانية حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وسط ترقب جماهيري كبير نظراً لأهمية المباراة في سباق التأهل.
القنوات الناقلة 
وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المباراة حصرياً مع متابعة خاصة من جماهير الكرة المصرية والعربية.

وتذاع المباراة بين منتخب مصر وجنوب إفريقيا على قناة "beIN SPORTS MAX 1 HD" بتعليق علي محمد علي.
تشكيل منتخب مصر 
ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني حسام حسن على تشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ومحمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، ومروان عطية

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه

