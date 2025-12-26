قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفوق البافانا بافانا.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب إفريقيا

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

يستعد منتخب مصر في لمواجهة جنوب افريقيا مساء الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

وفاز منتخب مصر الوطني بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات بعدما تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح.

تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا
التقى منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في 12 مواجهة وكان التفوق الأكبر من نصيب جنوب أفريقيا أمام الفراعنة الكبار.

حقق منتخب جنوب إفريقيا 7 انتصارات فيما امتلك منتخب مصر في جعبته 4 انتصارات وانتهت مباراة واحدة بين مصر وجنوب إفريقيا بالتعادل.

خاض المنتخبين بـ أمم إفريقيا 3 مباريات فاز خلالها الفراعنة الكبار فى مباراتين بـ الكان وخسارة وحيدة.

مواجهات منتخب مصر وجنوب إفريقيا كانت الأولى في دور المجموعات لنسخة عام 1996، ونجح الفراعنة الكبار في تحقيق الفوز بهدف سجله أحمد الكاس.

وفي نسخة 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو، التقى المنتخبان مجددًا، وتمكن الفراعنة من حسم المواجهة بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد حسن وطارق مصطفى، قبل أن يتوج منتخب مصر بلقب البطولة.

أما آخر مواجهة بين المنتخبين في أمم أفريقيا، فحملت ذكرى غير سعيدة للفراعنة، بعدما فاز منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليقصي منتخب مصر من دور الـ16 لنسخة 2019، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ووسط جماهيره.

ويتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب مصر، ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

