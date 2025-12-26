تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره جنوب أفريقيا اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ، على ملعب أدرار في مدينة أغادير، في أمم إفريقيا 2025 التي تحضتنها المغرب.

القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة منتخب مصر الأول ونظيره جنوب أفريقيا

و هناك بعض القنوات المفتوحة التي تبث مباريات محددة من البطولة أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية

التردد على نايل سات: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المغربية الأرضية

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.