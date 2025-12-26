أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 26-12-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا في الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
أنجولا X زيمبابوي – 2.30 مساء – beIN Sports HD MAX 2
مصر X جنوب أفريقيا – 5 مساء - beIN Sports HD MAX 1
زامبيا X جزر القمر – 7.30 مساء – beIN Sports HD MAX 2
المغرب X مالي – 10 مساء - beIN Sports HD MAX 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X نيوكاسل – 10 مساء – beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفتح X الأهلي – 3.05 مساء
الخلود X التعاون – 5 مساء
الهلال X الخليج – 7.30 مساء
مواعيد مباريات كأس مصر
زد X ألو ايجبت – 2.30 مساء