شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن شركة التسويق المتعاقدة مع اللاعب الشاب عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي، بدأت التحرك خلال الفترة الحالية لتسويق اللاعب مجددًا في أوروبا، ضمن خطة تهدف لتأمين عرض احتراف خارجي في الفترة المقبلة، في ظل القناعة بإمكانياته الفنية وقدرته على خوض تجربة احتراف مبكر.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور أن الشركة تركز بشكل خاص على الدوري الإسباني، على أن يتم جلب عرض رسمي إما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، أو على أقصى تقدير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، تمهيدًا لعرض الأمر على إدارة الأهلي لاتخاذ القرار المناسب.