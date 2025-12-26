رقم عربي جديد.. أبرز ظواهر الجولة الأولى من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2025

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، العديد من الظواهر اللافتة فنيًا وتهديفيًا، وهو ما استعرضه الإعلامي إيهاب الكومي خلال تحليله لأحداث الجولة الافتتاحية.



وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الجولة الأولى شهدت تفوقًا واضحًا للانتصارات، حيث انتهت 11 مباراة بالفوز، مقابل تعادل إيجابي وحيد جمع منتخبي مالي وزامبيا، مؤكدًا أن جميع مباريات الجولة لم تخلُ من الأهداف، بإجمالي 29 هدفًا.



وأضاف أن الشوط الثاني كان الأكثر غزارة تهديفية، بعدما شهد تسجيل 19 هدفًا، مقابل 10 أهداف فقط في الشوط الأول، ما يعكس قوة الندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة من المباريات.

وأوضح الكومي أن الجولة شهدت احتساب ركلتي جزاء، إلا أنه تم إهدارهما، الأولى عبر سفيان رحيمي لاعب المغرب أمام جزر القمر، والثانية عن طريق بلال توريه لاعب مالي أمام زامبيا.



وتطرق إلى الأهداف الحاسمة في اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى تسجيل ثلاثة أهداف مؤثرة، أبرزها هدف محمد صلاح القاتل لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في الدقيقة (90+1)، والذي قاد الفراعنة للفوز بنتيجة 2-1 بعد التأخر بهدف دون رد.

كما أشار إلى هدف البوركيني إدموند تابسوبا في شباك غينيا الاستوائية بالدقيقة (90+8)، مانحًا بلاده فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-1، إلى جانب هدف الزامبي باتسون داكا في مرمى مالي بالدقيقة (90+2) الذي أنقذ منتخب بلاده من الخسارة وفرض التعادل الإيجابي 1-1.

وأكد الكومي أن الجولة شهدت تألق ثلاثة لاعبين سجل كل منهم هدفين، وهم التونسي إلياس العاشوري خلال فوز تونس على أوغندا 3-1، والجزائري رياض محرز في الانتصار على السودان 3-0، والسنغالي نيكولاس جاكسون في الفوز على بوتسوانا بالنتيجة ذاتها.



واختتم بالإشارة إلى خروج ستة منتخبات بشباك نظيفة في الجولة الأولى، وهي المغرب، الكونغو الديمقراطية، السنغال، الجزائر، كوت ديفوار، والكاميرون، إلى جانب تألق واضح للمنتخبات العربية التي تصدرت مجموعاتها، مؤكدًا أن أي منتخب عربي لم يتعرض للخسارة في الجولة الأولى إلا أمام منتخب عربي آخر.

https://www.youtube.com/watch?v=PESj0qks0Ps