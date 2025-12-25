قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
عاد للحياة بعد معاناة.. فريق طبي بجامعة أسيوط يستبدل صمامين بالقلب بجراحة دقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حكاوي كأس أمم إفريقيا.. جيورجي مينونجو فقد بصره وأنقذ بوركينا فاسو من الهزيمة

جيورجي مينونجو
جيورجي مينونجو
يسري غازي

قلب منتخب بوركينا فاسو، الطاولة على نظيره غينيا الإستوئية بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا.

وحقق منتخب بوركينا فاسو، الفوز بطريقة دراماتيكية حيث تأخر أمام غينيا بهدف لـ مارفين أنيبوه في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وفي الدقائق الأخيرة سجل جورجي مينونجو هدف التعادل في الدقيقة 95 وبعدها بثلاث دقائق سجل تابسوبا الهدف الثاني والفوز لبوركينا.
 

وشهدت المباراة، هدف ملغي لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 72 من عمر المباراة لـ لااسينا بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

كما حصل باسيليو ندونج لاعب غينيا الإستوائية على أول بطاقة حمراء في بطولة أمم أفريقيا في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

جناح منتخب بوركينا فاسو جيورجي مينونجو سبق وأن فقد البصر في عينه اليسري بعد عدوى خطيرة في عام 2023 وهو في معسكر الإعداد قبل الموسم.

جيورجي مينونجو لاعب نادي سياتل ساوندرز إف سي في الدوري الأمريكي تلقي صدمة من قل الأطباء عندما أكدوا له أن الضرر فى العين اليسري دائم وأنه لن يستطيع ممارسة كرة القدم مجددا وبدأوا في تجهيز الأوراق من أجل فسخ التعاقد مع ناديه الأمريكي.

جيورجي مينونجو لاعب نادي سياتل ساوندرز إف سي في الدوري الأمريكي طلب من إدارة النادي منحه مهلة أسبوع واحد فقط لإثبات أنه قادر على العودة مرة أخرة لممارسة لعبة كرة القدم.

ولجأ خلال الإسبوع جيورجي مينونجو لاعب نادي سياتل ساوندرز إف سي في الدوري الأمريكي إلي أداء تدريباته بنظارة واقية وقاوم وأثبت أنه يستطيع التعامل مع التمرينات وخوض المباريات بشكل طبيعي وأقنع مسؤلي النادي بقرار استكمال عقده.

وفي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب في الوقت بدل الضائع 90+5 سجل هدف التعادل لـ منتخب بوركينا فاسو أمام نظيره منتخب غينيا الإستوائية ويمهد لعودة تاريخية لـ الخيول البوركينية في آخر ثانية.

بوركينا فاسو جيورجي مينونجو غينيا الإستوائية كأس أمم إفريقيا نادي سياتل الأمريكي

