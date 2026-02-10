متحف شرم الشيخ ينظم ورشة زينة رمضان .. الخميس

ينظم متحف شرم الشيخ ورشة زينة رمضان، تحت عنوان اصنع فانوسك وزيّن رمضان بإيدك في تجربة فنية تفاعلية مليانة ألوان وبهجة وذلك الخميس المقبل.



ورشة زينة رمضان



اوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الدعوة مفتوحة لكل أفراد العائلة، للمشاركة في صناعة وتعليق زينة رمضان، ضمن أجواء (شارع وادي القمر) المشروع الرمضاني الذي يجمع بين روح شهر رمضان الكريم، والتراث السيناوي والمصري والتعليم غير المباشر، والتفاعل المجتمعي، من خلال تحويل أحد الممرات الخارجية بالمتحف إلى شارع رمضاني

تراثي نابض بالحياة.

نوهت إدارة المتحف، بإحضار خامات لكل فرد بسيطة، مثل كرتون ملون ، ورق لامع ، خيوط وألوان وخامات معاد تدويرها،مع توفير خامات أساسية بالمتحف لضمان مشاركة الجميع.





يذكر أن متحف شرم الشيخ أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.



ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.