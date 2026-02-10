قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
مع دخول شهر رمضان.. كم سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف شرم الشيخ ينظم ورشة زينة رمضان .. الخميس

متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

ينظم متحف شرم الشيخ ورشة زينة رمضان، تحت عنوان اصنع فانوسك وزيّن رمضان بإيدك في تجربة فنية تفاعلية مليانة ألوان وبهجة وذلك الخميس المقبل.


ورشة زينة رمضان 


اوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الدعوة مفتوحة لكل أفراد العائلة، للمشاركة في صناعة وتعليق زينة رمضان، ضمن أجواء (شارع وادي القمر) المشروع الرمضاني الذي يجمع بين روح شهر رمضان الكريم، والتراث السيناوي والمصري والتعليم غير المباشر، والتفاعل المجتمعي، من خلال تحويل أحد الممرات الخارجية بالمتحف إلى شارع رمضاني 
تراثي نابض بالحياة.

نوهت إدارة المتحف، بإحضار خامات لكل فرد بسيطة، مثل كرتون ملون ، ورق لامع ، خيوط وألوان وخامات معاد تدويرها،مع توفير خامات أساسية بالمتحف لضمان مشاركة الجميع.

 

يذكر أن متحف شرم الشيخ  أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.
ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.


ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

متحف شرم الشيخ زينة رمضان شهر رمضان متحف شرم آثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد