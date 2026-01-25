رحلة الكتابة عبر الزمن ورشة تعليمية فنية للأطفال بمتحف شرم الشيخ

نظم متحف شرم الشيخ، ورشة تعليمية فنية للأطفال رحلة الكتابة عبر الزمن، استهدفت الأطفال من سن 6 إلى 14 سنة، وذلك في إطار الدور التوعوي والتعليمي للمتحف في تبسيط التاريخ ونشر الوعي الأثري لدى النشء.



أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة التعليمية تضمنت تعرّف الأطفال على تطور أدوات الكتابة عبر العصور، بداية من العصر المصري القديم، مرورًا بالعصور اليونانية والرومانية والقبطية، وصولًا إلى العصر الإسلامي والحديث، من خلال شرح مبسط يناسب أعمارهم، وربط المعلومات التاريخية بالتطبيق العملي.

متحف شرم الشيخ



وشارك الأطفال في تنفيذ أنشطة فنية تفاعلية، حيث قاموا بتلوين نماذج لأدوات الكتابة المستخدمة في كل عصر، ثم قاموا بتجميع أعمالهم وتعليقها على لوحة فنية جماعية توضح تطور أدوات الكتابة عبر التاريخ، في تجربة تعليمية ممتعة جمعت بين المعرفة والإبداع.



وقد أظهرت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من الأطفال، وأسهمت في تنمية مهاراتهم الفنية وتعزيز فهمهم لقيمة الكتابة ودورها في حفظ الحضارة الإنسانية، وسط أجواء تعليمية ممتعة داخل المتحف.

