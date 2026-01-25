قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيثم شعبان مديرًا فنيًا لحرس الحدود خلفًا لـ أحمد زهران
هنصوم كام ساعة في رمضان .. وما موعد أول يوم صيام ؟
عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد
محامي رمضان صبحي: عودته لأسرته خطوة أولى.. وسنسعى لإيقاف عقوبة «الكاف»
أقل سعر دولار اليوم 25-1-2026
حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026
«فتوح» يكشف كواليس تغيّر شخصيته بعد الأزمات الأخيرة «التزمت وسيبت الشقاوة.. وتركيزي كله في الكرة»
«إسرائيل هيوم»: إيران نفذت إعدامات خارج القانون خلال قمع الاحتجاجات
حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
أخبار البلد

رحلة الكتابة عبر الزمن ورشة تعليمية فنية للأطفال بمتحف شرم الشيخ

ورشة تعليمية فنية للأطفال بمتحف شرم الشيخ
ورشة تعليمية فنية للأطفال بمتحف شرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

نظم متحف شرم الشيخ، ورشة تعليمية فنية للأطفال رحلة الكتابة عبر الزمن، استهدفت الأطفال من سن 6 إلى 14 سنة، وذلك في إطار الدور التوعوي والتعليمي للمتحف في تبسيط التاريخ ونشر الوعي الأثري لدى النشء.


أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة التعليمية تضمنت تعرّف الأطفال على تطور أدوات الكتابة عبر العصور، بداية من العصر المصري القديم، مرورًا بالعصور اليونانية والرومانية والقبطية، وصولًا إلى العصر الإسلامي والحديث، من خلال شرح مبسط يناسب أعمارهم، وربط المعلومات التاريخية بالتطبيق العملي.

متحف شرم الشيخ


وشارك الأطفال في تنفيذ أنشطة فنية تفاعلية، حيث قاموا بتلوين نماذج لأدوات الكتابة المستخدمة في كل عصر، ثم قاموا بتجميع أعمالهم وتعليقها على لوحة فنية جماعية توضح تطور أدوات الكتابة عبر التاريخ، في تجربة تعليمية ممتعة جمعت بين المعرفة والإبداع.


وقد أظهرت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من الأطفال، وأسهمت في تنمية مهاراتهم الفنية وتعزيز فهمهم لقيمة الكتابة ودورها في حفظ الحضارة الإنسانية، وسط أجواء تعليمية ممتعة داخل المتحف.
 

متحف شرم الشيخ رحلة الكتابة عبر الزمن متحف شرم أدوات الكتابة عبر العصور المصري القديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد