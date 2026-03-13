قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026
رواتب الأسطورة المصرية محمد صلاح في مسيرته مع الأندية
فايننشال تايمز: أمريكا استهلكت مخزون سنوات من الذخائر منذ بداية الحرب
الجيش الأمريكي: لا صحة للتقارير عن مغادرة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لساحة المعركة
ليلة 23 رمضان.. هجوم بسرب من المسيرات على الجولان وسفارات الإنذار تدوي بإسرائيل
مجلس التعاون يؤكد دعمه استقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها
مصرع شخص إثر نشوب حريق بأحد المنازل في الدقهلية
دول الخليج تثمن موقف ملك المغرب الرافضة بقوة للعدوان الإيراني
مؤامرة ثلاثية على كزبرة وسيد رجب في مسلسل بيبو
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومراكز قيادة لـحزب الله في لبنان
أخبار العالم

العراق: إصابة 6 جنود فرنسيين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة كردية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أفاد محافظ أربيل بإصابة 6 جنود فرنسيين على الأقل  في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة كردية.

و من جانب آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن تحطم طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 خلال رحلة جوية في غرب العراق.

وأضافت أن عمليات الإنقاذ جارية لإنقاذ طاقم الطائرة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، يوم الخميس، التصدي لهجوم بصاروخين باليستيين وصاروخ كروز وعدد من المسيرات من إيران.

وأوضحت الدفاع القطرية في بيا أن قطر تعرضت لهجوم بعدد (2) صواريخ باليستية وصاروخ كروز وعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس.

وأكدت في بيان أن "القوات المسلحة نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة والتصدي لصاروخ الكروز والتصدي لعدد (2) صاروخ باليستي".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه أطلق الموجة الثانية والأربعين من عملية “الوعد الصادق 4” تحت نداء "لبيك يا خامنئي"، إحياءً لذكرى شهداء حرب رمضان.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الموجة أُهديت إلى سيد الشهداء القائد الشهيد للثورة وعائلته الكريمة، ونُفذت عبر إطلاق صواريخ ثقيلة من طراز عماد وقدر وخيبرشكن وفتاح، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة قلب تل أبيب وقواعد تابعة للجيش الإرهابي الأمريكي.

محافظ أربيل جنود فرنسيين طائرة مسيرة قاعدة كردية القيادة المركزية الأمريكية تحطم طائرة

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

النهاردة كام رمضان في مصر

النهارده كام رمضان في مصر؟ واعرف متى تبدأ ثانى ليلة وترية لاغتنامها

الفللك

قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع.. خبيرة فلك تكشف توقعات الأيام القادمة

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد متحف الفن المصري الحديث بأرض الأوبرا وتوجّه بإعداد سيناريو عرض جديد

في الليلة الثالثة والعشرين من رمضان.. توافد كبير للمصلين بالجامع الأزهر لإحياء العشر الأواخر والتراويح بالقراءات المتواترة

في الليلة الثالثة والعشرين من رمضان.. توافد كبير للمصلين بالجامع الأزهر لإحياء العشر الأواخر والتراويح بالقراءات المتواترة

مكتبة مصر العامة

بالأرقام.. طفرة ثقافية وإقبال جماهيري غير مسبوق في فروع مكتبة مصر العامة خلال فبراير 2026

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

