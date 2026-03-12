ترامب يعلنها: الحرب على إيران تتسارع وطهران تدفع ثمنا باهظا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس إن الحرب على إيران "تسير بوتيرة سريعة للغاية" وإن طهران "تدفع ثمناً باهظاً".

كان دونالد ترامب يتحدث في فعالية بالبيت الأبيض برفقة زوجته ميلانيا، بمناسبة شهر المرأة وسرعان ما انتقل إلى حديث مطوّل حول حربه على إيران.

وأوضح ترامب أن الوضع مع إيران يسير بوتيرة سريعة للغاية. إنه في وضع ممتاز. جيشنا لا يُضاهى. لم يسبق له مثيل، ولم يرَ أحد مثله من قبل. ونحن نفعل ما يجب فعله، ما كان ينبغي فعله على مدى 47 عاماً. كان بإمكان الكثيرين القيام بذلك. لقد اختاروا عدم القيام به، لكنهم حقاً أمة إرهاب وكراهية. وهم يدفعون ثمناً باهظاً الآن.