قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفاوضات النووية مُستمرة.. ترامب يتفاءل: اتفاق مُحتمل بدل المواجهة العسكرية مع إيران
«يرقصون على الهوا بسبب إمام عاشور».. «أضا»: بعض الإعلاميين يمارسون «الشماتة» في أزمات الأهلي
إمام عاشور تحت ضغط عصبي وصحي.. و«أضا» يؤكد ضرورة الاعتراف بالخطأ | القصة كاملة
الخارجية الروسية تدعو لتقليص قدرات أوكرانيا العسكرية
تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه
قاضية أمريكية ترفض إصدار حكم بإنهاء عملية «مترو سيرج» مؤقتاً
غيابات بالجملة فى صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية
دون عداوة مع ترامب .. المكسيك تؤكد مواصلتها إرسال المساعدات إلى كوبا
علاء ميهوب يهاجم إمام عاشور: اعتذارك غير مقبول ولا قيمة له
خدم المنافسين .. «الغندور» يكشف كواليس تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز
الصومال ينفذ عملية عسكرية تستهدف قيادات من مليشيات الشباب
بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرض في حمايتنا ورشة فنية للأطفال بمتحف شرم الشيخ

الأرض في حمايتنا ورشة فنية للأطفال بمتحف شرم الشيخ
الأرض في حمايتنا ورشة فنية للأطفال بمتحف شرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

نظم متحف شرم الشيخ ورشة فنية للأطفال تحت عنوان" الأرض في حمايتنا"، وذلك في إطار دور المتحف التوعوي والمجتمعي في نشر مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة.
أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة استهدفت تعريف الأطفال بطريقة مبسطة وتفاعلية بأهمية حماية كوكب الأرض، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة، مثل ترشيد استهلاك الموارد، وتقليل المخلفات، ودعم ثقافة إعادة التدوير.


وتضمّنت الفعالية حوارًا مفتوحًا مع الأطفال حول دورهم في حماية البيئة، أعقبه تجديد عهد أصدقاء الاستدامة من خلال تعهّد جماعي يعكس شعورهم بالمسؤولية تجاه الأرض.


أفادت أن الأطفال شاركوا في تنفيذ لوحة فنية ملونة جماعية عبّرت عن شعار الأرض في حمايتنا، حيث استخدموا الرموز البيئية والألوان للتعبير عن رؤيتهم لكوكب نظيف وآمن.


تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الأنشطة التعليمية التي ينظمها المتحف، تأكيدًا على دوره في الربط بين التعليم، الفن، والوعي البيئي، وتنمية الحس الإبداعي لدى الأطفال.

متحف شرم الشيخ

 

يذكر أن متحف شرم الشيخ  أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.
ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.


ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.
 

متحف شرم الشيخ ورشة فنية للأطفال الأرض في حمايتنا متحف شرم شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

الطقس

حالة الطقس| تحذير من ظاهرة جوية يومي الأثنين والثلاثاء

محافظ مطروح خلال اعتماد النتيجة

اعرف نتيجتك .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

كامويش

والعة.. تعليق ناري من عمرو الدردير علي صفقة كامويش مع الأهلي

ترشيحاتنا

إيران

خبير : إيران سترد وجوديًا على أي تهديد .. وقد تتوعد المجتمع الإسرائيلي بالكامل

ذهب

خبير اقتصادي: الفضة دخلت موجة مضاربات مدعومة بمديونيات

علم مصر

رئيس خارجية الشيوخ : مصر طرف لا يمكن الاستغناء عنه في معادلة الاستقرار الإقليمي

بالصور

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد