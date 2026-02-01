الأرض في حمايتنا ورشة فنية للأطفال بمتحف شرم الشيخ

نظم متحف شرم الشيخ ورشة فنية للأطفال تحت عنوان" الأرض في حمايتنا"، وذلك في إطار دور المتحف التوعوي والمجتمعي في نشر مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة.

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الورشة استهدفت تعريف الأطفال بطريقة مبسطة وتفاعلية بأهمية حماية كوكب الأرض، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة، مثل ترشيد استهلاك الموارد، وتقليل المخلفات، ودعم ثقافة إعادة التدوير.



وتضمّنت الفعالية حوارًا مفتوحًا مع الأطفال حول دورهم في حماية البيئة، أعقبه تجديد عهد أصدقاء الاستدامة من خلال تعهّد جماعي يعكس شعورهم بالمسؤولية تجاه الأرض.



أفادت أن الأطفال شاركوا في تنفيذ لوحة فنية ملونة جماعية عبّرت عن شعار الأرض في حمايتنا، حيث استخدموا الرموز البيئية والألوان للتعبير عن رؤيتهم لكوكب نظيف وآمن.



تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الأنشطة التعليمية التي ينظمها المتحف، تأكيدًا على دوره في الربط بين التعليم، الفن، والوعي البيئي، وتنمية الحس الإبداعي لدى الأطفال.

متحف شرم الشيخ

يذكر أن متحف شرم الشيخ أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.



ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

