تامر نبيل لصدى البلد: ذاكرت علم نفس لأداء شخصية سعد في حكاية نرجس |فيديو

تألق الفنان تامر نبيل في مسلسل حكاية نرجس، والذي يُعرض حاليًا ضمن موسم رمضان 2026، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز لشخصية "سعد". وفي حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، كشف نبيل كواليس التحضير للدور وتفاصيل الشخصية وردود الفعل التي تلقاها من الجمهور.



وإلى نص الحوار:

1- كيف ترى ردود الفعل على دورك في "حكاية نرجس"؟

سعيد جدًا بردود الفعل التي تلقيتها، وأعتبر النجاح الذي تحقق هو نتيجة عمل جماعي متكامل، وليس مجهودًا فرديًا. منذ البداية كنا حريصين على تقديم عمل صادق يصل للجمهور، والحمد لله التفاعل أكد أن الرسالة وصلت.

2- حدثنا عن شخصية "سعد" التي تقدمها في المسلسل؟

"سعد" من أكثر الشخصيات تعقيدًا التي قدمتها، لأنه شخص متلون وغير واضح، ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته. يعتمد على الكذب والتلاعب، وهذا ما يجعله خطيرًا للغاية، بل أراه أخطر من القاتل، لأن القاتل تكون دوافعه مفهومة، بينما هذه النوعية تظل غامضة ومقلقة.

3- كيف استعددت لتجسيد هذه الشخصية المركبة؟

ج: بذلت مجهودًا كبيرًا في التحضير، وقرأت في علم النفس لفهم أبعاد الشخصية بشكل أعمق، ودرست تاريخها ودوافعها حتى أتمكن من تقديمها بشكل واقعي ومقنع.

4- هل ترى أن شخصية "سعد" واقعية؟

ج: بالتأكيد، هي شخصية موجودة في المجتمع، وهذا ما جعلها قريبة ومؤثرة لدى الجمهور.

5- ماذا عن كراهية الجمهور للشخصية؟

أعتبر ذلك نجاحًا كبيرًا، لأن كراهية الجمهور تعني أنهم صدقوا الشخصية وتفاعلوا معها، وهذا أهم شيء بالنسبة لأي ممثل.

6- كيف كانت كواليس العمل مع فريق المسلسل؟

الكواليس كانت رائعة جدًا، وكان هناك تعاون كبير بين جميع أفراد العمل، وهو ما انعكس بشكل واضح على الشاشة.



ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، منهم حمزة العيلي، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش.







