أخبار البلد

متحف شرم الشيخ ينظم ورشة تعليمية للأطفال عن حماية الأرض

محمد الاسكندرانى

نظم متحف شرم الشيخ ورشة تعليمية تفاعلية تحت عنوان “نحن و الطبيعه معا أقوى”، ينفذ فيها الأطفال المشاركون بتحويل قصة “الأرض المريضة والطبيب نبات” إلى مسرحية حية أمام الجميع.


أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن الأطفال تفاعلوا مع شخصيات الأرض والمياه والنباتات والتربة، وتجسيد دور الطبيعة وأعضاءها بطريقة ممتعة ومليئة بالحيوية، ليتعلموا كيف تساعد النباتات والتربة والمياه في تنظيف الأرض والحفاظ عليها. 

 متحف شرم الشيخ

 

أفادت أن الأطفال ناقشوا أهمية دور الإنسان في حماية البيئة، مؤكدين على أن التعاون بين الطبيعة والبشر هو مفتاح التعافي والاستدامة، اختتمت الورشة برسالة قوية للأطفال: “زي ما تحافظوا على جسمكم… حافظوا على الأرض”، وأصبح جميع المشاركين فخورين بلقب “أصدقاء الأرض.

يذكر أن متحف شرم الشيخ  أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.
ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.


ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

