ريمونتادا خيالية لـ بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا

قلب منتخب بوركينا فاسو، الطاولة على نظيره غينيا الإستوئية بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا.

وحقق منتخب بوركينا فاسو، الفوز بطريقة دراماتيكية حيث تأخر أمام غينيا بهدف لـ مارفين أنيبوه في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وفي الدقائق الأخيرة سجل جورجي مينونجو هدف التعادل في الدقيقة 95 وبعدها بثلاث دقائق سجل تابسوبا الهدف الثاني والفوز لبوركينا.

وشهدت المباراة، هدف ملغي لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 72 من عمر المباراة لـ لااسينا بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

كما حصل باسيليو ندونج لاعب غينيا على أول بطاقة حمراء في بطولة أمم أفريقيا في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.