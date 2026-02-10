نتائج مالية قوية تعكس نمو النشاط المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني بنهاية 2025

تشهد مؤشرات الأداء المالي بالقطاع المصرفي تحسنًا ملحوظًا مع تسجيل نتائج قوية بنهاية ديسمبر 2025، تعكس نموًا متوازنًا في الأنشطة التمويلية وزيادة في ثقة المتعاملين. وتسجل البيانات تحقيق صافي أرباح مجمعة بلغت 4.1 مليار جنيه خلال عام 2025، في دلالة على كفاءة الإدارة المالية واستقرار الأداء التشغيلي.

وتظهر القوائم المالية ارتفاع إجمالي محفظة التمويلات إلى 105.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 85.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بنسبة نمو 23.3%، بما يعكس توسعًا في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وفي السياق ذاته، تسجل ودائع العملاء نموًا بنسبة 20.7% لتصل إلى 141.3 مليار جنيه، مقارنة بـ117.1 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يشير إلى تنامي الثقة في الجهاز المصرفي وجودة الخدمات المقدمة.

ويرتفع إجمالي الأصول إلى 172 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 144 مليار جنيه في 2024، مدفوعًا بالتوسع في التمويلات وزيادة الودائع، بما يدعم استدامة النمو المالي. كما تسجل حقوق الملكية ارتفاعًا لتصل إلى 22.3 مليار جنيه، بنمو يقارب 20%، ما يعزز القاعدة الرأسمالية ويدعم خطط التوسع المستقبلية.

ويأتي هذا الأداء في إطار مساهمة أحد البنوك العاملة بالسوق المصري، من بينها بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والمشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.