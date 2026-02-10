قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
نتائج مالية قوية تعكس نمو النشاط المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني بنهاية 2025

أحمد عبد القوى

تشهد مؤشرات الأداء المالي بالقطاع المصرفي تحسنًا ملحوظًا مع تسجيل نتائج قوية بنهاية ديسمبر 2025، تعكس نموًا متوازنًا في الأنشطة التمويلية وزيادة في ثقة المتعاملين. وتسجل البيانات تحقيق صافي أرباح مجمعة بلغت 4.1 مليار جنيه خلال عام 2025، في دلالة على كفاءة الإدارة المالية واستقرار الأداء التشغيلي.

وتظهر القوائم المالية ارتفاع إجمالي محفظة التمويلات إلى 105.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 85.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بنسبة نمو 23.3%، بما يعكس توسعًا في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وفي السياق ذاته، تسجل ودائع العملاء نموًا بنسبة 20.7% لتصل إلى 141.3 مليار جنيه، مقارنة بـ117.1 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يشير إلى تنامي الثقة في الجهاز المصرفي وجودة الخدمات المقدمة.

ويرتفع إجمالي الأصول إلى 172 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 144 مليار جنيه في 2024، مدفوعًا بالتوسع في التمويلات وزيادة الودائع، بما يدعم استدامة النمو المالي. كما تسجل حقوق الملكية ارتفاعًا لتصل إلى 22.3 مليار جنيه، بنمو يقارب 20%، ما يعزز القاعدة الرأسمالية ويدعم خطط التوسع المستقبلية.

ويأتي هذا الأداء في إطار مساهمة أحد البنوك العاملة بالسوق المصري، من بينها بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والمشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

