الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال

أ ش أ

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.



وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور ويليام صاوي روتو، رئيس جمهورية كينيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.