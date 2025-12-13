قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من يعوض يزن النعيمات في الأهلي؟.. الإصابة تغير حسابات القلعة الحمراء
تعرف على قوائم المجموعة الأولى فى بطولة الأمم الأفريقية 2026 بالمغرب
الهند تقدم اعتذارا رسميا لميسي بعد الفوضى أثناء زيارته
الإغاثة الطبية في غزة تحذر: الأزمة الإنسانية تتفاقم
رامي إمام يكشف تفاصيل تعاونه مع والده عادل إمام
بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.


وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور ويليام صاوي روتو، رئيس جمهورية كينيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد