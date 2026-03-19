الهلال الأحمر يستأنف استقبال دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين

استأنف الهلال الأحمر المصري استقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، حيث استقبل الدفعة الـ22 من الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وذلك بعد فترة توقف مؤقتة في عمليات الاستقبال نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية.



وواصل الهلال الأحمر المصري، جهوده الإنسانية في استقبال وتوديع الأشقاء الفلسطينيين وتيسير إجراءات العبور، حيث انتشرت الفرق منذ صباح اليوم الباكر، على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية والتي شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية.



هذا إلى جانب، توزيع وجبات سحور وإفطار، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.



وفي سياق متصل، دفع الهلال الأحمر المصري قافلة «زاد العزة» الـ 160، حاملة نحو 1,950 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت سلال غذائية، دقيق، مواد إغاثية، مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع، فضلًا عن إمدادات الشتاء الأساسية.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.