رياضة

ترتيب مجموعة الجزائر بأمم إفريقيا 2025 بعد فوز بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية

بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية
بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية
حمزة شعيب

افتُتحت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية، بمواجهة قوية جمعت بين منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، مساء اليوم الثلاثاء.

ونجح منتخب بوركينا فاسو في تحقيق بداية مثالية بمشواره في البطولة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على غينيا الاستوائية بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

وتضم المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان، وسط منافسة مرتقبة على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الجزائر مواجهته الأولى في البطولة بعد قليل أمام نظيره منتخب السودان، في لقاء مرتقب يسعى خلاله “محاربو الصحراء” لتحقيق انطلاقة قوية في مشوارهم القاري.

ترتيب المجموعة الخامسة (مجموعة الجزائر) بعد فوز بوركينا فاسو:

 1- بوركينا فاسو – 3 نقاط (مباراة واحدة)
2- الجزائر – دون نقاط (لم يخض مباراة)
3- السودان – دون نقاط (لم يخض مباراة)
4- غينيا الاستوائية – دون نقاط (مباراة واحدة)

كأس امم إفريقيا غينيا الاستوائية مجموعة الجزائر

