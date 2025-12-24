قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سحب الثقة.. اجتماع طارئ باللجنة الأولمبية لتحديد مصير ياسر إدريس

ياسر إدريس
ياسر إدريس
يسري غازي

أكدت مصادر مطلعة أن اجتماعا طارئا سوف ينعقد اليوم الأربعاء داخل مقر اللجنة الأولمبية من أجل تحديد مصير ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية عقب إحالة مجلس إدارة اتحاد السباحة الذى يترأسه إدريس للنيابة العامة على خلفية وفاة السباح الراحل يوسف محمد لاعب نادي الزهور.

ذكرت المصادر أن الاجتماع الطارئ المقرر انعقاده اليوم الأربعاء يأتي على رأس أولوياته سحب الثقة من المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية.

كان مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة فجر مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد السباحة بعد بيان النيابة العامة الصادر مؤخرا فى واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد.

وأفاد المصدر ذاته بأن وزارة الشباب والرياضة بصدد إصدار قرار فى قادم الساعات بإقالة المهندس ياسر إدريس من منصبه كرئيس اتحاد السباحة.

وذكرت المصادر أن قرار وزارة الشباب والرياضة بإقالة المهندس ياسر إدريس من منصبه باتحاد السباحة جاء بعد إحالة اتحاد السباحة للنيابة العامة فى واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد لاعب نادي الزهور.

وأشارت المصادر إلي أن وزارة الشباب والرياضة بصدد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد السباحة عقب إقالة المهندس ياسر إدريس من منصبه.

كانت النيابة العامة أمرت بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

ووقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.

ياسر إدريس اللجنة الأولمبية رئيس اللجنة الأولمبية الإجتماع الطارئ اتحاد السباحة

