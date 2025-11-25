الكينج سفيرا للجنة الأولمبية .. ياسر إدريس يهدى محمد منير قلادة العظماء

استمرارا لحالة الحراك التى أحدثها مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية الجديد برئاسة المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة ونائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء قرر المجلس اختيار الأسطورة محمد منير كينج الغناء والطرب سفيرا للجنة الأولمبية المصرية.

وقام ياسر ادريس بتقليد الفنان محمد منير القلادة الأولمبية وسط أجواء رائعة فى حضور أدهم دهب عضو اللجنة الاقتصادية الأولمبية والكاتب الصحفي ياسر عبد العزيز رئيس المنظومة الإعلامية باللجنة الأولمبية.



وشهدت اللحظات التى سبقت تقليد منير قلادة العظماء الأولمبية تبادله أطراف الحديث مع المهندس ياسر ادريس عن ارتباطه بحب الرياضة منذ الصغر وإيمانه بأنها رسالة عظيمة مشددا على أنها قوة ناعمه فى نشر مفاهيم الحب والجمال والسلام كما أن أساطيرها وفرسانها ونجومها يحملون الصفات الارادية مثل التحدى والاصرار والنجاح وأعرب الكينج محمد منير عن سعادته باختياره سفيرا للجنة الأولمبية بما تحمله من تاريخ عريق موجها الشكر إلى المهندس ياسر ادريس على ثقته فى شخصه واختياره سفيرا للحركة الأولمبية المصرية وحصوله على القلادة الأولمبية وتابع محمد منير قائلا : الرياضة رسالة عظيمة ونبيله واتمني ان أساهم فى تعزيز مفاهيمها و مصطلحاتها الراقية ونشرها من خلال دورى كسفير للحركة الأولمبية .



ومن جانبه أكد المهندس ياسر ادريس أن اختيار الكينج سفيرا للجنة الأولمبية جاء تقديرا لتاريخه الكبير وشعبيته الجارفة فى كل أنحاء العالم وشخصيته الراقية والمحبوبة على مر التاريخ ومع كل الأجيال.

وتابع ياسر ادريس أن اختيار الكينج محمد منير جاء ايمانا من اللجنة الاولمبية بأن الكينج قدوة وقيمة كبيرة للشباب والرياضيين وواجهة مشرفة .. وسيكون فعال ومؤثر فى الدور المجتمعي المهم الذى تقدمه الالعاب الأولمبية من خلال تعزيز التنوع الثقافي وبناء القيم الإنسانية والتشجيع على السلام والوحدة بين الشعوب وغيرها من المفاهيم والمصطلحات النبيلة ؛ مع الترويج للحركة الأولمبية المصرية فى المؤتمرات والمناسبات والبطولات ودعم المنتخبات الوطنية واللاعبين.