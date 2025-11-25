محمد صبحي: زوجتي الراحلة صنعت مستقبلي وكافحت حتى أصبح نجما

تحدث الفنان محمد صبحي، عن زوجته الراحلة الفنانة نيفين رامز، وذكرى زواجهما التي تحل في الثالث عشر من أكتوبر من كل عام، قائلاً: ماكنّاش هنتجوز يوم 13 بسبب حرب أكتوبر، وأنا أصريت لأني بحب رقم 13، وزواجنا استمر خمسة وأربعين عامًا.



وعن سبب كتابته في آخر تدوينة له عبارة اللقاء قريب؟ قال خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: ياريت، لأن الرجل يعتقد أنه هو من يصنع المستقبل، لكن نيفين هي التي صنعت مستقبلي وكافحت حتى أكون نجمًا.



وأردف: كانت تتمنى أن أكون نجمًا دائمًا، وكانت تبدي رأيها في المسرحيات، وكان رأيها قاسيًا لأنها تتمنى أن أكون نجمًا بأفضل صورة. ورغم أنها خريجة المعهد، وكان بإمكانها صنع مستقبلها، لكنها قررت أن أكون أنا مستقبلها.



واصل: خمسة وأربعون سنة هي صاحبة الفضل الكبير في هذه العائلة، حتى مسلسل ونيس مستنسخ من حياتنا. ووقت الخطوبة قلت لها: نتفق نبني أسرة لا تهدم، أو نفركشها من الأول؟ فقالت لي: ولو زعلت؟ قلت لها: نزعل أنا أو إنتي طبيعي، لكن هذا البناء لا يهدم، وأن يكون هناك خط أحمر لا يمكن نتعدّاه إلا الإهانة.