قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير برمجيات: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الثروة عالميا ويخلق فرصا غير مسبوقة للأسواق الناشئة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
رنا عبد الرحمن

أكد هشام المهدي، استشاري تكنولوجيا البرمجيات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز المحركات الأساسية لتكوين الثروات في العصر الحديث، بعدما أحدث تحولًا جذريًا في أساليب الابتكار وريادة الأعمال، وساهم في تسريع إنتاج المعرفة وخفض تكلفة التجربة والخطأ، خاصة داخل الشركات الناشئة.

وأوضح المهدي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه التحولات سمحت بظهور شركات ذات تقييمات مالية ضخمة تعتمد على فرق عمل محدودة العدد، مقارنة بالنماذج التقليدية التي كانت تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وبنى تنظيمية معقدة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي أعاد تعريف مفهوم القوة الاقتصادية وحجم الشركات.

وأشار إلى أن الفارق الأساسي بين الجيل الجديد من رواد الأعمال ورواد الصناعة التقليديين يكمن في طبيعة البنية التحتية، موضحًا أن الصناعات الثقيلة تحتاج إلى سلاسل توريد ممتدة ومرافق إنتاج ضخمة، في حين تتيح التطبيقات الرقمية ومنصات الذكاء الاصطناعي الانتشار السريع عالميًا بتكلفة أقل، اعتمادًا على الإنترنت والبنية السحابية.

وتطرق استشاري تكنولوجيا البرمجيات إلى الارتفاع الكبير في تقييمات بعض شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها شركة «إنفيديا»، معتبرًا أن هذه القفزات تعكس في الوقت الراهن حالة من التفاؤل والحماس الاستثماري، لكنه شدد على أن القيمة الحقيقية والمستدامة ستتحدد لاحقًا بقدرة هذه الشركات على تحقيق أرباح فعلية، وبناء قاعدة عملاء طويلة الأجل، وليس فقط بالاعتماد على السرديات الملهمة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في مركز الثقل داخل منظومة الذكاء الاصطناعي، من الشركات المنتجة للأدوات والنماذج الأساسية إلى مطوري التطبيقات المتخصصة القادرة على تقديم حلول عملية لمشكلات حقيقية في قطاعات تقليدية مثل الرعاية الصحية، والعقارات، والإدارة، والخدمات.

وأكد المهدي أن هذه التحولات تفتح آفاقًا واسعة أمام الدول النامية، وفي مقدمتها مصر، للاستفادة من الثورة الرقمية، خاصة مع توافر الكفاءات البشرية وتراجع الحواجز الرأسمالية لدخول هذا المجال، مشيرًا إلى أن السوق بدأ بالفعل مرحلة “الفرز والغربلة”، حيث ستبقى الشركات القادرة على تقديم قيمة حقيقية ونماذج أعمال واضحة، بينما ستتراجع المشروعات التي اعتمدت فقط على موجة الخوف من فوات الفرصة دون أسس اقتصادية قوية.

الذكاء الإصطناعي الدول النامية اكسترا نيوز الرأسمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد