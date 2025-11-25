محمد صبحي عن حريق المسرح والمنزل: لو مافيا العالم بتخطط مش هتستطيع تبقى بالترتيب ده

كشف الفنان محمد صبحي عن أزمات تعرض لها قبل الوعكة الصحية الأخيرة، قائلا:" لو مافيا العالم كله كانت خططت لتلك الأزمات لما كانت ستستطيع أن تأتي بهذا الترتيب والتعاقب".

وتابع خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: في أول مرة أصابني الفيروس مكثت في المستشفى ثلاثة أيام وخرجت بعدها للمنزل لتلقي الراحة الكافية، وقررت أن أستريح في المنزل أسبوعاً. قعدت يومين فقط، وتلقيت اتصالاً من المسرح قالوا لي: المسرح بيولع. ورغم توصية الأطباء بالراحة وعدم التعرض للضغوط، تلقيت الاتصال وحاولت أن أكون هادئاً.



وأردف: صعوبة الحريق في المسرح أنه طال قاعة التشغيل الرئيسية، وهي كارثة، لأنها تحتوي على أفضل الأجهزة والتقنيات، وحتى تعود الأمور لما كانت عليه تحتاج تكلفة ما بين تسعة إلى عشرة ملايين جنيه.



وواصل: قلت قدر الله ما شاء فعل. وكان الحادث بسبب ماس كهربائي، لكن المضحك أنه عقب ذلك بيومين سمعت صراخاً في الفيلا: الحق يا بابا، في حريق في البيت. وتعجبت من فترة الارتباط الزمنية، وقلت لنفسي أخيراً: أكيد إحنا وصلنا كابلات غلط واتربطت المسرح مع مدينة سنبل.



ورداً على سؤال الحديدي: أليس غريباً التزامن بينهما؟ ليرد قائلاً: أنا في هذا السن وهذا العصر لا يوجد بالنسبة لي شيء غريب، بل العكس، الغريب ألا يحدث شيء. وأعتبر ذلك تحت عبارة قدر الله ما شاء فعل، لكن أضيف عليها: علينا الحذر.

واختتم قائلاً: الحمد لله نجونا من الحريقين، وتمكنت من إعادة المسرح والفيلا كما كانتا.