سماح السعيد توجّه رسالة مؤثرة لمحمد صبحي: مدرسة فنية وهرم رابع لمصر

طمأنت الفنانة سماح السعيد جمهور الفنان الكبير محمد صبحي على حالته الصحية، مؤكدة أنه بخير وخرج من المستشفى وعاد إلى منزله، متمنية له دوام الصحة والعافية في الأيام المقبلة.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "من الحكاية من البداية" الذي تقدمه دكتور أميرة مجدي على قناة الشمس، توجّهت سماح السعيد برسالة مؤثرة لصبحي قائلة:أنا بطمن الناس.. هو بخير وخرج وبقى في البيت.

تابعت: أتمنى الأيام الجاية تكون كلها بخير أقوله إنه مدرسة وقامة فنية وهرم رابع في مصر، علمتنا وعلمت أجيال كتير، وإن شاء الله الأجيال اللي جاية هتفضل شايلة اسمه في قلوبها، دايمًا هيفضل أستاذنا، ومعادلة الفن عنده يساوي التزام، وده بيساوي محمد صبحي".

محمد صبحي يعلن تكريمه بحصوله على وسام التفرد من قبل اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب عضوا الأمم المتحدة

وكان نشر الفنان محمد صبحي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يعلن فيه تفاصيل احتفالية تكريمه بحصوله على وسام التفرد من قبل اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب عضوا الأمم المتحدة.

وعلق محمد صبحي على هذه الاحتفالية المقرر إقامتها على مسرح مدينة سنبل قائلا : وسام التفرد وعضوية الامم المتحدة للفنان محمد صبحي للفنون والثقافة العربية.

من ناحية أخرى كشف الفنان محمد صبحي عن كواليس قبولِه للتكريم المرتقب من قِبل هيئة الأمم المتحدة للثقافة والفن العربي، موضحًا أنه لم يمنح موافقته إلا بعد مراجعة دقيقة لحيثيات الترشيح والتكريم.