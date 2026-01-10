نقابة الصحفيين تُسلم أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر لبدء تنفيذ المشروع

سلّمت لجنة من نقابة الصحفيين، اليوم أرض مشروع «مدينة الصحفيين» بمدينة حدائق أكتوبر إلى كلٍّ من الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة بيرلا العقارية، إيذانًا ببدء إجراءات تطوير وإنشاء المدينة.

وذكرت نقابة الصحفيين- في بيان لها أصدرته مساء اليوم السبت- إن خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمد الجارحي وكيلا النقابة، مثّلوا نقابة الصحفيين في عملية التسليم، إلى جانب الدكتور طارق نصر الدين وكيل كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومدير مركز الاستشارات الهندسية بالكلية؛ بصفته الاستشاري الهندسي للمشروع، وسعيد حسني مدير عام النقابة، وعدد من ممثلي الإدارتين المالية والقانونية.

وجرى تسليم الأرض إلى ممثلي الشركة الوطنية للمقاولات برئاسة اللواء عصام جلال رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الزيني رئيس مجلس إدارة شركة بيرلا العقارية.

وتُعد مراسم التسليم أولى خطوات تنفيذ مشروع «مدينة الصحفيين»، وذلك بعد 10 أيام من توقيع التعاقد بين الأطراف المعنية.

وأكد مسئولو الشركة الوطنية وشركة بيرلا العقارية الانتهاء من إعداد مخطط لمدينة عصرية تليق بالصحفيين، مشددين على الالتزام بتنفيذ المشروع وفق التوقيتات المحددة، وبالمساحات المتفق عليها مع النقابة، مع استكمال الإجراءات الإدارية واستخراج التراخيص اللازمة في أسرع وقت.

يُذكر أن مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة هو الاستشاري الهندسي للمشروع، والمسئول عن إعداد المخطط الرئيسي، ومراجعة واعتماد التصميمات النهائية، ومتابعة مراحل التنفيذ.