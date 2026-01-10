الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات .. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع الحالي يشهد تقلبات جوية مهمة، مع بداية موسم الشتاء والفترة الأولى من طوبة، موضحة أن يومي الاثنين والثلاث المقبلين سيشهدان منخفضًا جويًا متعمقًا في طبقات الجو العليا، ما سيؤدي إلى أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الساحلية، خاصة المطلة على البحر المتوسط وشمالي الوجه البحري، مع نشاط ملحوظ للرياح واضطراب في الملاحة البحرية.

أوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة ستظل منخفضة، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى خلال النهار إلى 19-20 درجة مئوية، لكنها تنخفض إلى 18 درجة خلال الاثنين والثلاث، مع برودة شديدة في الليل تصل إلى الصقيع في وسط سيناء والوادي الجديد، فيما تكون الصغرى بالقاهرة ما بين 10 و12 درجة مئوية.

وحذرت منار غانم، من الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية، كما نبهت إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في فترات الليل، مضيفة أن نشاط الرياح قد يثير بعض الرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة، خصوصًا في المناطق الصحراوية ذات الظاهر.

وشددت منار غانم، على أهمية متابعة النشرات الجوية خلال الأسبوع لمتابعة تفاصيل الأمطار وكمياتها، وخاصة في السواحل الشمالية الغربية وشمالي الوجه البحري، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تتطلب الحذر وعدم الانخداع بالاستقرار المؤقت للطقس خلال النهار.