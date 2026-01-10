الأرصاد تحذر من صقيع يضرب 3 مناطق وشبورة مائية تغطي طرق القاهرة والأقاليم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.





بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

العاصمة الادارية 20 08

6 اكتوبر 19 08

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 09

بلطيم 19 11

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 09

دمياط 20 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 19 13

نخل 19 06

كاترين 16 04

الطور 23 12

طابا 21 09

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 13

الاسكندرية 20 10

العلمين 20 10

مطروح 20 09

السلوم 18 07

سيوة 18 05

رأس غارب 23 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 13

شلاتين 26 17

حلايب 25 19

أبو رماد 26 16

مرسى حميرة 26 17

أبــــــرق 27 15

جبل علبة 27 15

رأس حدربة 26 16

الفيوم 22 08

بني سويف 22 06

المنيا 21 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 24 09

أسوان 25 11

الوادى الجديد 24 05

أبوسمبل 25 11



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 29 20

المدينة 27 15

الرياض 20 10

المنامة 22 15

أبوظبى 26 16

الدوحة 24 16

الكويت 19 08

دمشق 15 06

بيروت 21 15

عمان 13 06

القدس 14 07

غزة 20 13

بغداد 20 08

مسقط 25 21

صنعاء 21 05

الخرطوم 33 21

طرابلس 16 11

تونس 16 08

الجزائر 14 08

الرباط 17 06

نواكشوط 28 16