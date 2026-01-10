قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
فريق درجة سادسة يطيح بـ كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي
أخبار البلد

الأرصاد تحذر من صقيع يضرب 3 مناطق وشبورة مائية تغطي طرق القاهرة والأقاليم

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

May be an image of ‎text that says '‎EWC-Cairo للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الإدارة الجوية الأحد 11 يناير 2026 أغلب الأنحاء درجات الصغرى 06 الانخفاضر لتكون شمال الصعيد ليلام يتكون الصقيع على القاهرة الكبرى والوجه البحري الشمالية مالل للف والصحراء القاهرة الکرى وشمال الصعيد طقس شديد البرودة على بعض الطرق المؤدية والى شمال سيتاء كثيفة أحيا بعض الطرق. فرّات متقطعة. الغربية وشمال الوجه خفيف ينتج عنها مناطق القناة لأمطار خفيفة مناطق شمال بعض سحب منخفضة فرات متقطعة. السواحل الشمالية الغربية المناطق مناطق الرياح نشاط السواحل الغربية للبحر المتوسط اضطر لبحر الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد الآثار الناجمة الظواهر الجوية المتوقعة الهينة

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
العاصمة الادارية 20 08
6 اكتوبر 19 08
بنهــــا 19 10
دمنهور 19 10
وادى النطرون 19 10
كفر الشيخ 19 09
بلطيم 19 11
المنصورة 18 11
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 19 10
طنطا 19 09
دمياط 20 13
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 21 12
السويس 21 12
العريش 21 10
رفح 20 09
رأس سدر 19 13
نخل 19 06
كاترين 16 04
الطور 23 12
طابا 21 09
شرم الشيخ 24 16
الغردقة 23 13
الاسكندرية 20 10
العلمين 20 10
مطروح 20 09
السلوم 18 07
سيوة 18 05
رأس غارب 23 14
سفاجا 23 14
مرسى علم 24 13
شلاتين 26 17
حلايب 25 19
أبو رماد 26 16
مرسى حميرة 26 17
أبــــــرق 27 15
جبل علبة 27 15
رأس حدربة 26 16
الفيوم 22 08
بني سويف 22 06
المنيا 21 06
أسيوط 22 07
سوهاج 23 09
قنا 24 10
الأقصر 24 09
أسوان 25 11
الوادى الجديد 24 05
أبوسمبل 25 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
العظمى الصغرى
مكة 29 20
المدينة 27 15
الرياض 20 10
المنامة 22 15
أبوظبى 26 16
الدوحة 24 16
الكويت 19 08
دمشق 15 06
بيروت 21 15
عمان 13 06
القدس 14 07
غزة 20 13
بغداد 20 08
مسقط 25 21
صنعاء 21 05
الخرطوم 33 21
طرابلس 16 11
تونس 16 08
الجزائر 14 08
الرباط 17 06
نواكشوط 28 16

الأرصاد شديد البرودة ليلا الصقيع شبورة مائية هيئة الأرصاد الجوية

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

منتخب مصر

الديزل

أسعار الدواجن

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

منتخب مصر

محطة الطاقة الشمسية بأسوان

البابا تواضروس

وزيرة البيئة

بالصور

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

المشجع الكونغولي

الفنان أحمد عبد الحميد

ظاهرة فلكية نادرة

محمد ماهر

إلهام أبو الفتح

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

أحمد عاطف آدم

ياسر عبيدو

