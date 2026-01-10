مفاجأة .. كيف تستخرج الذهب من الأجهزة الإلكترونية القديمة في دقائق؟

طور فريق من الباحثين الصينيين تقنية مبتكرة يمكنها استخلاص الذهب والمعادن الثمينة من الأجهزة الإلكترونية القديمة في أقل من 20 دقيقة، وبكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة مقارنة بالطرق التقليدية، ما قد يحدث تأثيرًا كبيرًا على صناعة إعادة التدوير عالميًا.

تعتمد التقنية الجديدة، التي طوّرها باحثون من معهد قوانغتشو لتحويل الطاقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة جنوب الصين للتكنولوجيا على مزيج من المواد الكيميائية البسيطة والمحلول المائي، دون الحاجة إلى استخدام مواد سامة أو محفزات خارجية معقدة.

وتعمل هذه الطريقة عند درجة حرارة الغرفة، ما يجعلها أكثر أمانًا وكفاءة مقارنة بالأساليب التقليدية التي تتطلب حرارة عالية ومواد كيميائية ضارة.

استخراج الذهب من الأجهزة الإلكترونية

وفقًا للنتائج، فإن هذه التقنية تستطيع استخراج أكثر من 98% من الذهب من وحدات المعالجة المركزية (CPUs) واللوحات المطبوعة (PCBs)، بالإضافة إلى استعادة ما يقرب من 93.4% من البلاديوم، وهو معدن آخر ذو قيمة عالية يستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية.

وتُظهر العمليات التجريبية أن معالجة 10 كيلوجرامات من اللوحات الإلكترونية المهملة يمكن أن تُنتج نحو 1.4 جرام من الذهب، بتكلفة إجمالية تقارب 72 دولارًا فقط.

بحسب العلماء، فإن هذه النتائج تجعل التكلفة أقل بكثير من الأسعار السائدة في السوق، وهي خطوة إيجابية نحو جعل عمليات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية أكثر فاعلية واقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن كمية النفايات الإلكترونية التي تُنتج سنويًا في العالم هائلة، بما في ذلك الهواتف، الحواسيب، الأجهزة المنزلية وغيرها، وكل منها يحتوي على نسب متفاوتة من المعادن الثمينة التي يمكن استعادتها وإعادة استخدامها بدلًا من اللجوء إلى التعدين التقليدي الذي يستنزف الموارد الطبيعية ويسبب أضرارًا بيئية.

ما أهمية التقنية الجديدة؟

تكمن قوة هذه الطريقة في البساطة والسرعة؛ إذ تعمل بدون أجهزة معقدة أو عمليات معالجة طويلة، وتستهلك طاقة أقل بنسبة كبيرة مقارنة بالأساليب التقليدية، كما تقلل من كمية النفايات الثانوية الناتجة عن العملية.

بعد الاستخلاص، يمكن استرجاع المعادن المذابة بسهولة عبر خطوات بسيطة للاختزال والتنقية، ما يسمح بالحصول على ذهب نقي وجاهز للاستخدام في صناعات مختلفة.

وبحسب الباحثين الصينيين، يبرز هذا التطور كإجابة مبتكرة على التحديات التي تواجه قطاع النفايات الإلكترونية، ويُظهر إمكانيات واعدة لتحويل ما كان يعتبر من المخلفات إلى مصدر مهم للمواد الخام الثمينة، مما يعزز جهود البيئة والاقتصاد الدائري في المستقبل القريب.