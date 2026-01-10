قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026

صعود تاريخي للذهب
أ ش أ

يظهر الذهب قدرة لافتة على استقطاب المستثمرين بعد واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخ الأسواق الحديثة، رغم أن قلة من مديري الأموال تتوقع تكرار أداء عام 2025. 

ومع ذلك، يراهن كبار مديري الأصول على استمرار المكاسب، مؤكدين أن العوامل التي دفعت المعدن النفيس إلى مستويات قياسية ما زالت قائمة.

وسجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 65 في المائة في 2025، وهو الأقوى منذ نحو نصف قرن، مع تدفق المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى جانب البنوك المركزية، مستفيدين من تراجع أسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية. 

وتمكن المعدن من تجاوز أعلى مستوى معدل للتضخم منذ عام 1980، وفقا لشبكة "بلومبرج".

وقال إيان سامسون، مدير المحافظ في فيديليتي إنترناشونال، إن "التوقعات ما زالت تشير إلى استمرار صعود الذهب في 2026"، موضحاً أنه أعاد زيادة مراكزه بعد موجة بيع محدودة في أكتوبر، مستنداً إلى مشتريات البنوك المركزية وتراجع الفائدة واتساع العجز المالي.

ويرى مستثمرون أن تراجع الثقة في العملات الرئيسية في الأسواق المتقدمة، نتيجة الضغوط على استقلالية البنوك المركزية وارتفاع الديون السيادية، يشكل دعامة أساسية للذهب.

واعتبر بمايك ويلسون، كبير الاستراتيجيين في مورجان ستانلي، أن الذهب أصبح "أداة مضادة للعملات الورقية"، داعياً إلى تخصيص 20 في المائة من المحافظ للأصول الحقيقية.

كما أشار داروي كونج من دي دبليو إس جروب إلى أن مؤسسته تحتفظ بمراكز أعلى من المعتاد في الذهب، فيما أكد ماسيميليانو كاستيلي من يو بي إس أسيت مانجمنت أن صناديق التقاعد والتأمين زادت تعرضها للمعدن.

ورغم التحذيرات التاريخية من فترات ضعف تعقب موجات الصعود الكبيرة، يتوقع محللون استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، مع تقديرات جولدمان ساكس بشراء نحو 80 طناً شهرياً في 2026.

ويؤكد توماس رودريك من تريوم كابيتال أن الذهب يتيح "ثروة سائلة خارج نطاق النفوذ الأميركي"، مشيراً إلى دور الصين المتزايد في تراكم المعدن.

ويعتقد شانيل رامجي من بيكت أسيت مانجمنت أن الذهب سيواصل الصعود هذا العام "ولكن بوتيرة أكثر حذراً واستقراراً".

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
تسلا Model 3
طارق العريان مع عبلة سلامة
تركيب جهاز اشعة
