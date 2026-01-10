آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026

استمر استقرار سعر الذهب مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 10-1-2026 في محلات الصاغة المصرية.

الذهب يستقر

أظهر سعر الذهب في مصر ثباتًا بدون تغيير منذ بداية تعاملات مساء اليوم وحتي ختام التداولات بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وزاد سعر الذهب مساء اليوم مقدار 15 جنيها ليصل إجمالي زيادة سعر جرام الذهب بقيمة 35 جنيها علي الأقل منذ ختام تعاملات أمس الجمعة.

وعلى مدار الشهر الماضي فقد سعر الذهب ما يقارب من 800 جنيه على الأقل في جرام الذهب الواحد .

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 6015 جنيها

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6874 جنيها للبيع و 6902 جنيه للشراء

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيها للبيع و 6040 جنيها للشراء

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5155 جنيها للبيع و 5177 جنيها للشراء

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيهات للبيع و 4026 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولارات للبيع و 4510 دولارات للشراء.