قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: مصر أول من وضعت الخطوط الحمراء لوقف تهجير الفلسطينيين
وول ستريت جورنال: نقاشات داخل إدارة ترامب عن سيناريوهات هجوم محتمل على إيران
مصر تتقدم بالهدف الأول على كوت ديفوار بربع نهائي بطولة امم إفريقيا
أكبر طرح إسكان في 2026 .. طريقة الحجز والأوراق المطلوبة
القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور
1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر استقرار سعر الذهب مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 10-1-2026 في محلات الصاغة المصرية.

الذهب يستقر 

أظهر سعر الذهب في مصر ثباتًا بدون تغيير منذ بداية تعاملات مساء اليوم وحتي ختام التداولات بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب

وزاد سعر الذهب مساء اليوم مقدار 15 جنيها ليصل إجمالي زيادة سعر جرام الذهب بقيمة 35 جنيها علي الأقل منذ ختام تعاملات أمس الجمعة.

وعلى مدار الشهر الماضي فقد سعر الذهب ما يقارب من 800 جنيه على الأقل في جرام الذهب الواحد .

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو  6015 جنيها

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6874 جنيها للبيع و 6902 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  6015 جنيها للبيع و 6040 جنيها للشراء

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5155 جنيها للبيع و 5177 جنيها للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيهات للبيع و 4026 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولارات للبيع و 4510 دولارات للشراء.

سعر الذهب مساء اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

وائل جسار

وائل جسار يكشف سر انسحابه من حفل بغداد

النجمة إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم: شعري أبيض من الحزن والاكتئاب ولن ألجأ لحقن الوجه

رامي إمام

رامي إمام: محمد سعد حالة استثنائية في الكوميديا وشاهدت سينما بتتكسر من جمهوره

بالصور

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد