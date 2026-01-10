أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يفوق التوقعات

يبحث عدد كبير من المواطنون عن أسعار الذهب اليوم والتي تصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتحركات المعدن الأصفر داخل السوق المحلي.

وذلك لاختيار التوقيت الأنسب للشراء أو الادخار، باعتبار الذهب أحد أبرز أدوات الاستثمار الآمن في مصر على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الأسواق المحلية، انتظارا لتحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة المقومة بالدولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24

سعر البيع 6905 جنيه

سعر الشراء 6880 جنيه

عيار 22

سعر البيع 6330 جنيه

سعر الشراء 6305 جنيه

عيار 21

سعر البيع 6040 جنيه

سعر الشراء 6020 جنيه

عيار 18

سعر البيع 5175 جنيه

سعر الشراء 5160 جنيه

عيار 14

سعر البيع 4025 جنيه

سعر الشراء 4015 جنيه

عيار 12

سعر البيع 3450 جنيه

سعر الشراء 3440 جنيه

الأونصة

سعر البيع 214705 جنيه

سعر الشراء 213990 جنيه

الجنيه الذهب

سعر البيع 48320 جنيه

سعر الشراء 48160 جنيه

الأونصة بالدولار

4509.79 دولار

الذهب في السوق المحلي

تشهد سوق الذهب المصرية حالة من الحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع استمرار متابعة تطورات الأسعار محليا وعالميا.

ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر المصرية، لما يحققه من توازن بين السعر وقوة الطلب.

أسعار الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في السوق المصرية ارتباطا مباشرا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية بشكل مباشر على الأسعار المحلية، ما يؤدي إلى تذبذب مستمر بين الصعود والهبوط.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل نحو الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

تراجع أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، بدأ الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مستندا إلى المكاسب الكبيرة التي حققها خلال عام 2025، بعدما سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقارب 65%، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، مدفوعا بالارتفاعات القوية في أسعار الذهب الفوري والعقود المستقبلية.