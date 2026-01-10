قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يفوق التوقعات

الذهب
الذهب
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن أسعار الذهب اليوم والتي تصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتحركات المعدن الأصفر داخل السوق المحلي.

وذلك لاختيار  التوقيت الأنسب للشراء أو الادخار، باعتبار الذهب أحد أبرز أدوات الاستثمار الآمن في مصر على المدى الطويل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الأسواق المحلية، انتظارا لتحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة المقومة بالدولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24
سعر البيع 6905 جنيه
سعر الشراء 6880 جنيه

عيار 22
سعر البيع 6330 جنيه
سعر الشراء 6305 جنيه

عيار 21
سعر البيع 6040 جنيه
سعر الشراء 6020 جنيه

عيار 18
سعر البيع 5175 جنيه
سعر الشراء 5160 جنيه

عيار 14
سعر البيع 4025 جنيه
سعر الشراء 4015 جنيه

عيار 12
سعر البيع 3450 جنيه
سعر الشراء 3440 جنيه

الأونصة
سعر البيع 214705 جنيه
سعر الشراء 213990 جنيه

الجنيه الذهب
سعر البيع 48320 جنيه
سعر الشراء 48160 جنيه

الأونصة بالدولار
4509.79 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب في السوق المحلي

تشهد سوق الذهب المصرية حالة من الحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع استمرار متابعة تطورات الأسعار محليا وعالميا. 

ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر المصرية، لما يحققه من توازن بين السعر وقوة الطلب.

أسعار الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في السوق المصرية ارتباطا مباشرا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية بشكل مباشر على الأسعار المحلية، ما يؤدي إلى تذبذب مستمر بين الصعود والهبوط. 

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل نحو الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية

وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، بدأ الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مستندا إلى المكاسب الكبيرة التي حققها خلال عام 2025، بعدما سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقارب 65%، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، مدفوعا بالارتفاعات القوية في أسعار الذهب الفوري والعقود المستقبلية.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب اليوم الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر

