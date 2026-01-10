قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود
باكستان.. الجيش يعلن مقتـ ل 11مسلحا مدعومين من الهند شمالي البلاد
موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2025
إكرامي عن صفقة الأهلي : مدافع بتروجيت أفضل من لاعب البنك الأهلي
شهاب الأمير يكشف عن مثله الأعلى بالفن وتأثير أحمد عدوية وعبد الباسط
تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار | كلاسيكو القارة السمراء
أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية
إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم.. غداً
أسعار ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا
الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا يوجهون طلبا عاجلا لـ إيران بشأن المظاهرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 10 يناير 2026، تحركات ملحوظة داخل محلات الصاغة، حيث واصل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – اتجاهه الصاعد، ليسجل نحو 6010 جنيهات للجرام بدون مصنعية. 

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 48080 جنيهًا، محققًا زيادة قدرها 600 جنيه مقارنة بسعره أمس الذي بلغ 47480 جنيهًا. ويأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل سعر جرام الذهب عيار 22 مستوى يقارب 5930 جنيهًا، في ظل تأثر السوق المحلي بتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

اسعار الذهب اليوم

عيار 24: 6870 جنيهًا للبيع – 6845 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6295 جنيهًا للبيع – 6275 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6010 جنيهات للبيع – 5990 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5150 جنيهًا للبيع – 5135 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4005 جنيهات للبيع – 3995 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3435 جنيهًا للبيع – 3425 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 48080 جنيهًا للبيع – 47920 جنيهًا للشراء

الأونصة: 213635 جنيهًا للبيع – 212925 جنيهًا للشراء

الأونصة عالميًا: 4491.56 دولار

سجل عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، نحو 6870 جنيهًا للجرام، ليعكس استمرار الأداء القوي للذهب في السوق المحلي.

أما عيار 22، فقد بلغ سعره 6295 جنيهًا للجرام، محافظًا على مستوياته المرتفعة، وسط إقبال من فئة من المستثمرين والمشترين.

وبالنسبة إلى عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المواطنين، فقد سجل 6010 جنيهات للجرام، مواصلًا الصعود مقارنة بمستويات الأيام السابقة.

وسجل عيار 18 نحو 5150 جنيهًا للجرام، ويُعد الخيار الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية الحديثة.

فيما بلغ سعر عيار 14 حوالي 4005 جنيهات للجرام، وعيار 12 نحو 3435 جنيهًا للجرام.

وعلى صعيد السبائك، ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 48080 جنيهًا، بزيادة واضحة عن سعر أمس، بينما سجلت الأونصة محليًا 213635 جنيهًا، بالتزامن مع وصول سعرها عالميًا إلى 4491.56 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

