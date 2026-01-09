قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 9-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

جدد سعر الذهب في مصر صعوده للمرة الثانية منذ بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 9-1-2026؛ داخل محلات الصاغة.

صعود جديد

سجل سعر جرام الذهب زيادة مقدارها 10 جنيهات خلال الساعة الأولي من بدء التعاملات المسائية.

معدل زيادة

مع ارتفاع سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات؛ يصل معدل تصاعد المشغولات الذهبية بقيمة 25 جنيها في المتوسط من قيمته منذ أمس. 

 

اسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع محدود

قبل ختام تعاملات الساعات الأولي من مساء اليوم؛ شهدت المشغولات الذهبية ارتفاعًا محدودًا بقيمة تبلغ  15 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

تحركات أسبوعية

قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد والكريسماس؛ فقد سعر الذهب ما يقارب من 200 جنيه على الأقل بعد صعود قارب 6 آلاف جنيه في الجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو  5970 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة  نحو  6822 جنيها للبيع و6857 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5970 جنيها للبيع و 6 آلاف جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو  5117 جنيها للبيع و 5142 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3980 جنيها للبيع و4 آلاف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي نحو 47.76 ألف جنيه للبيع و48 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4513 دولارا للبيع و4514 دولارة للشراء.

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

سعر الذهب العالمي 

واصلت أسعار الذهب خسائرها  في الأسواق الآسيوية، متراجعة عن مكاسب حادة سجلتها في مطلع الأسبوع، في ظل قوة الدولار الأمريكي التي ضغطت على شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس، وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,436.62 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,442.86 دولار للأوقية، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

الذهب

وأدت قوة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد جلستين متتاليتين من المكاسب؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

ويترقب المستثمرون بحذر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غدا الجمعة، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي وقد تعزز بيانات التوظيف الأضعف من الرهانات على خفض أسعار الفائدة، ما يدعم جاذبية الذهب كملاذ تحوطي في بيئة تتسم بانخفاض العوائد.

وسجلت المعادن النفيسة والصناعية الأخرى أيضًا انخفاضات خلال تعاملات الخميس، حيث هبطت أسعار الفضة بنسبة 2.3% إلى 76.32 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 4.3% إلى 2,207.60 دولار للأوقية.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليومط سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم

