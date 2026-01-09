قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الجمعة 9-1-2026

سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في الكويت
محمد يحيي

سجل سعر الذهب في محلات الصاغة بدولة الكويت مساء اليوم الجمعة الموافق 9-1-2026؛ تراجعاً طفيفًا عما كان عليه مساء أمس الخميس.

الذهب ينخفض قليلا

وهوى سعر الذهب داخل محلات الصاغة الكويتية نحو 0,265 دينار في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  44.45 دينار كويتي.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 40.75 دينار كويتي.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نجو 38.9 دينار كويتي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر عيار 18

بينما سجل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 33.35 دينار كويتي.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 25.925 دينار كويتي.

ارتفاع سعر الذهب بالسوق القطرية 5.24 % خلال الأسبوع الجاري

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 نحو 22.225 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1383 دينارا كويتيا.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر الجنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 311.15 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4502 دولار. 

