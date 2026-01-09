سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الجمعة 9-1-2026

سجل سعر الذهب في محلات الصاغة بدولة الكويت مساء اليوم الجمعة الموافق 9-1-2026؛ تراجعاً طفيفًا عما كان عليه مساء أمس الخميس.

الذهب ينخفض قليلا

وهوى سعر الذهب داخل محلات الصاغة الكويتية نحو 0,265 دينار في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 44.45 دينار كويتي.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 40.75 دينار كويتي.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نجو 38.9 دينار كويتي.

سعر عيار 18

بينما سجل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 33.35 دينار كويتي.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 25.925 دينار كويتي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 نحو 22.225 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1383 دينارا كويتيا.

سعر الجنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 311.15 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4502 دولار.