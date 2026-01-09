قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب المغرب يتقدم بهدف نظيف على الكاميرون بالشوط الأول بربع نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي اتحاد جدة يكتسح الخلود برباعية
بيان فرنسي بريطاني ألماني: ندين بقوة مقـ تل متظاهرين في إيران
حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير.. وحماس طالبت بـ 40% من مقاعدها
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 9 يناير 2025، تحركات ملحوظة داخل محلات الصاغة، حيث واصل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في السوق المحلي- اتجاهه الصاعد، ليسجل نحو 6010 جنيهات للجرام دون مصنعية. 

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 48080 جنيهًا، محققًا زيادة قدرها 600 جنيه مقارنة بسعره أمس الذي بلغ 47480 جنيهًا. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل سعر جرام الذهب عيار 22 مستوى يقارب 5930 جنيهًا، في ظل تأثر السوق المحلي بتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 6870 جنيهًا للبيع – 6845 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6295 جنيهًا للبيع – 6275 جنيهًا للشراء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21: 6010 جنيهات للبيع – 5990 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5150 جنيهًا للبيع – 5135 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4005 جنيهات للبيع – 3995 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3435 جنيهًا للبيع – 3425 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 48080 جنيهًا للبيع – 47920 جنيهًا للشراء

الأونصة: 213635 جنيهًا للبيع – 212925 جنيهًا للشراء

الأونصة عالميًا: 4491.56 دولار

أسعار الذهب اليوم

سجل عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، نحو 6870 جنيهًا للجرام، ليعكس استمرار الأداء القوي للذهب في السوق المحلي.

أما عيار 22، فقد بلغ سعره 6295 جنيهًا للجرام، محافظًا على مستوياته المرتفعة، وسط إقبال من فئة من المستثمرين والمشترين.

وبالنسبة إلى عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المواطنين، فقد سجل 6010 جنيهات للجرام، مواصلًا الصعود مقارنة بمستويات الأيام السابقة.

وسجل عيار 18 نحو 5150 جنيهًا للجرام، ويُعد الخيار الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية الحديثة.

فيما بلغ سعر عيار 14 حوالي 4005 جنيهات للجرام، وعيار 12 نحو 3435 جنيهًا للجرام.

وعلى صعيد السبائك، ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 48080 جنيهًا، بزيادة واضحة عن سعر أمس، بينما سجلت الأونصة محليًا 213635 جنيهًا، بالتزامن مع وصول سعرها عالميًا إلى 4491.56 دولار.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

دولة التلاوة يكرم الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي: ثاني قارئ في الإذاعة بعد الشيخ محمد رفعت

ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الثمانين

مصطفى بكري: أبناء الصعيد يفتخرون بشيخ الأزهر في ميلاده الثمانين

جانب من اللقاء

المتسابق محمد حسن: أحافظ على أدائي بتوفيق من الله

بالصور

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد