قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأرقام | كيف واجهت الزراعة شائعات نفوق الدواجن؟.. فحص المزارع وتنفيذ خطط التقصي الوبائي

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

 "الخدمات البيطرية":  فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة منذ يناير .. وتؤكد سلامة الثروة الداجنة في مصر

 تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: 14% زيادة في الإنتاج: مليار و600 مليون طائر و16 مليار بيضة مائدة خلال عام

لجان مركزية وفرعية من الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية لفحص المزارع وتنفيذ خطط التقصي الوبائي


كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة،  لحماية الثروة الداجنة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير.

يأتي ذلك في ضوء ما أُثير عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالات نفوق غير طبيعية في قطاع الدواجن.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجان مركزية وفرعية بالتعاون مع ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ المرجعي للرقابه على الإنتاج ﺍﻟﺪﺍﺟﻨﻲ والمعامل المرجعية والفرعية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بجميع المحافظات لفحص المزارع بمختلف أحجامها، وتنفيذ خطط التقصي الوبائي بأنواعه ضمن الخطة الاستراتيجية الدائمة للدولة.
واضاف انه لم يتم رصد  مؤشرات وبائية غير اعتيادية، وفقا لأعمال المتابعة منذ بداية يناير وحتى الآن، حيث شملت المرور على 654 مزرعة دواجن، فضلا عن سحب 8,086 عينة قبل البيع (فراخ – بط – رومي – سمان – نعام)، مشيرا الى أن الفحوصات أكدت عدم ظهور أي عترات أو فيروسات جديدة في القطاع، وأن نسب النفوق المرصودة تقع في الحدود الطبيعية لهذا التوقيت من العام، حيث ترتبط في بعض الحالات بعوامل الرعاية، أو ضعف تطبيق برامج التحصين، إلى جانب التغيرات المناخية التي قد تنشّط بعض الفيروسات الموسمية.

وأشار الأقنص إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، حيث تم منذ بداية العام تحصين أكثر من 874 ألف طائر بالمحافظات المختلفة، إلى جانب المرور على 2,716 مزرعة لمتابعة تطبيق إجراءات الأمان الحيوي، لافتا الى تسجيل 22 منشأة جديدة خلال العام 2025، ليصل إجمالي عدد منشآت التصدير المعتمدة الخالية من إنفلونزا الطيور إلى 59 منشأة معزولة ومدرجة على موقع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، مع استكمال إجراءات اعتماد 18 منشأة إضافية.

وقال رئيس الهيئة، أنه بالتوازي مع الإجراءات الوقائية، فقد أطلقت الهيئة حملات إرشادية مكثفة بالمحافظات، شملت تدريب المربين على التحول من نظم التربية المفتوحة إلى الأنظمة المغلقة، وعقد ندوات توعوية حول تأثيرات التغيرات المناخية وسبل الحد من الإجهاد الحراري، فضلا عن تخصيص الخط الساخن (19561) لتلقي البلاغات والاستفسارات على مدار الساعة.

وفي سياق متصل يواصل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة متابعة معدلات أداء القطعان، وتوفير علائق ذات جودة عالية، وتشديد الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، إلى جانب تشجيع الاستثمار والتوسع في صناعة الدواجن، وذلك من خلال غرفة متابعة مركزية مرتبطة بكافة المحافظات وتعمل على مدار الساعة.
وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع، أنه قد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق زيادة في الإنتاج خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، لافتا الى ارتفاع إنتاج الدجاج البيضاء (بداري التسمين) بنسبة 14% ليصل إلى مليار و600 مليون طائر مقابل مليار و400 مليون طائر، وزيادة إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة مقابل 14 مليار بيضة، إضافة إلى نمو إنتاج الدجاج البلدي المحلي إلى 360 مليون طائر مقابل 320 مليون طائر، بنسبة زيادة بلغت 12.5%.

وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها الكامل بالشفافية في نشر تقارير المتابعة الدورية، واستمرار دعم صغار المربين، وتعزيز منظومة الأمان الحيوي، بما يحقق استدامة الإنتاج ويحافظ على استقرار السوق المحلي وتوافر السلع الغذائية الآمنة للمواطنين.

الدواجن نفوق الدواجن أسعار الدواجن البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

ترشيحاتنا

محافظ جنوب سيناء خلال تفقده مستشفي شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي.. ويؤكد: تحسين الخدمات الصحية أولوية قصوى

البواسير

أعراض البواسير بمختلف أنواعها.. الاكتشاف المبكر يحمي من الجراحة وهذه علامات الخطر

الأحزان تخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة و والدة ريم مصطفى

الحزن يخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة خلال أيام

بالصور

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد