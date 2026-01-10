قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ارتفاعات المعدن الأصفر مستمرة.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

إسراء صبري

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6840 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5985 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5130 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 47880 جنيه.

