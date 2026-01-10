أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسواق الصاغة المصرية تحركات جديدة في سعر الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا طفيفًا في منتصف التعاملات متأثرًا بالتقلبات العالمية وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6874 جنيهًا



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6015 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5155 جنيه



سجل سعر الجنيه الذهب 48120 جنيهًا خلال تداولات اليوم.



سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4494.99 دولار

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.