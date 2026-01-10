قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استقرار أسعار الذهب عالميا بعد بيانات أميركية متباينة

وكالات


استقرت أسعار الذهب مع حفاظ التجار على توقعاتهم بأن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير باجتماعه المقرر في يناير الجاري، وذلك بعد أن قدمت بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية إشارات متباينة بشأن متانة الاقتصاد الأميركي.

جرى تداول سبائك الذهب قرب مستوى 4495 دولاراً للأونصة اليوم في نيويورك، عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي أظهر أن أصحاب العمل أضافوا وظائف أقل من المتوقع في ديسمبر الماضي، في تأكيد لتباطؤ ممتد على مدى عام في سوق العمل.

 وتراجع معدل البطالة بأكثر من المتوقع ليصل إلى 4.4%. وتراجعت سندات الخزانة بعد صدور البيانات -هو عامل معاكس عادة للمعادن النفيسة غير المدرة للعائد- مع تخلي التجار عملياً عن رهانات خفض الفائدة الشهر الحالي.

مكاسب المعادن النفيسة

رغم ذلك، يتجه سعر الذهب إلى تسجيل مكاسب الأسبوع الحالي، في وقت يواصل فيه التجار الأخذ في الحسبان إجراء خفضين لأسعار الفائدة إجمالاً خلال 2026. 

يُعد انخفاض أسعار الفائدة عاملاً داعماً للمعادن النفيسة، كما كانت تخفيضات العام الماضي سبباً في أفضل أداء سنوي للذهب منذ 1979. أسهمت مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة، على خلفية ما يُعرف بتجارة تدهور قيمة العملة، في دعم القفزة القوية للذهب بواقع 65% خلال العام الماضي.

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

وزير المالية

وزير المالية: ارتفاع صادرات مصر التكنولوجية لـ5 مليارات دولار بفضل شبابنا

عمرو السمدوني

السمدوني: أوناش بقدرات 75 طنًا تدعم جاهزية دمياط لاستقبال أضخم سفن الحاويات

صورة تعبيرية

غدا.. بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة

بالصور

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

كارثة اقتصادية أمريكية.. جنرال موتورز تسرح 1100 عامل من أكبر مصانعها

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

