استقرار أسعار الذهب عالميا بعد بيانات أميركية متباينة



استقرت أسعار الذهب مع حفاظ التجار على توقعاتهم بأن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير باجتماعه المقرر في يناير الجاري، وذلك بعد أن قدمت بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية إشارات متباينة بشأن متانة الاقتصاد الأميركي.

جرى تداول سبائك الذهب قرب مستوى 4495 دولاراً للأونصة اليوم في نيويورك، عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي أظهر أن أصحاب العمل أضافوا وظائف أقل من المتوقع في ديسمبر الماضي، في تأكيد لتباطؤ ممتد على مدى عام في سوق العمل.

وتراجع معدل البطالة بأكثر من المتوقع ليصل إلى 4.4%. وتراجعت سندات الخزانة بعد صدور البيانات -هو عامل معاكس عادة للمعادن النفيسة غير المدرة للعائد- مع تخلي التجار عملياً عن رهانات خفض الفائدة الشهر الحالي.

مكاسب المعادن النفيسة

رغم ذلك، يتجه سعر الذهب إلى تسجيل مكاسب الأسبوع الحالي، في وقت يواصل فيه التجار الأخذ في الحسبان إجراء خفضين لأسعار الفائدة إجمالاً خلال 2026.

يُعد انخفاض أسعار الفائدة عاملاً داعماً للمعادن النفيسة، كما كانت تخفيضات العام الماضي سبباً في أفضل أداء سنوي للذهب منذ 1979. أسهمت مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة، على خلفية ما يُعرف بتجارة تدهور قيمة العملة، في دعم القفزة القوية للذهب بواقع 65% خلال العام الماضي.