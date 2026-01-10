سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026

استمر انخفاض سعر الذهب في الكويت مع تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 10-1-2026 وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

انخفاض الذهب في الكويت

سجل متوسط سعر جرام الذهب في الكويت تراجعًا على أساس أسبوعي بقيمة تبلغ 1.4 دينار كويتي.

آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في السوق الكويتية نحو 38.875 دينار كويتي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 44.45 دينار كويتي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 40.725 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 38.875 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 33.325 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 25.925 دينار كويتي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 نحو 22.225 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

ووصل سعر أونصة الذهب نحو 1383 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 311.075 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4510 دينار كويتي.