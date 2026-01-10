قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026

محمد يحيي

استمر انخفاض سعر الذهب في الكويت مع تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 10-1-2026 وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

انخفاض الذهب في الكويت

سجل متوسط سعر جرام الذهب في الكويت تراجعًا على أساس أسبوعي بقيمة تبلغ 1.4 دينار كويتي.

أسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في السوق الكويتية نحو  38.875 دينار كويتي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 44.45 دينار كويتي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 40.725 دينار كويتي.

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 38.875 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 33.325 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 25.925 دينار كويتي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 نحو 22.225 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

ووصل سعر أونصة الذهب نحو 1383 دينار كويتي.

سعر  الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 311.075 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4510 دينار كويتي.

