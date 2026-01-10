قفزة قياسية في أسعار الذهب بمصر اليوم 10 يناير 2026

أسعار الذهب في مصر اليوم .. شهدت أسواق الصاغة المصرية اليوم السبت 10 يناير 2026 حالة من النشاط المكثف بالتزامن مع تسجيل أسعار الذهب قفزة تاريخية جديدة داخل السوق المحلي، في مشهد يعكس استمرار المعدن الأصفر في التحليق فوق مستويات غير مسبوقة، مدفوعًا بتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية العالمية وزيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة.

جاء هذا الارتفاع القوي في الأسعار المحلية متوازيًا مع القفزة اللافتة التي حققتها أونصة الذهب عالميًا، بعد اختراقها مستويات مرتفعة تجاوزت 4500 دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في محلات الصاغة بمختلف المحافظات، ودفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في مصر، إلى تجاوز حاجز 6000 جنيه لأول مرة، وسط حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين والمقبلين على الشراء.

واقرأ أيضًا:

حركة أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

سجلت أسعار الذهب اليوم مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة، مع استمرار حالة التذبذب الصاعد، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 6020 جنيهًا للشراء و6045 جنيهًا للبيع، ما يؤكد استمرار الزخم الشرائي داخل السوق المصري.

ويحرص المتعاملون في سوق الذهب على متابعة خريطة الأسعار الكاملة لمختلف الأعيرة، خاصة عياري 24 و18، إلى جانب سعر الجنيه الذهب، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق السعرية الناتجة عن المصنعية والدمغة، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، وهو ما يجعل الاطلاع المسبق على الأسعار خطوة أساسية قبل التوجه إلى محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، بلغ 6905 جنيهات للشراء، 6880 جنيهًا، للبيع ويُعد هذا العيار من الخيارات المفضلة لدى المستثمرين الباحثين عن الادخار طويل الأجل، خاصة في السبائك الذهبية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 21 السبت، فسجل 6042 جنيهًا للشراء، و6022 جنيهًا للبيع، ليواصل هذا العيار تصدره للمشهد باعتباره المؤشر الأبرز لحركة سوق الذهب في مصر، نظرًا لكونه الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية والأوسع انتشارًا بين المواطنين.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما عيار 18، فقد وصل سعر الجرام إلى 5179 جنيهًا للشراء، و5162 جنيهًا للبيع، ويقبل عليه عدد من المستهلكين نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21، إلى جانب تنوع تصميماته في سوق المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 48 ألفًا و336 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 48 ألفًا و176 جنيهًا، ويُعد الجنيه الذهب من الأدوات المفضلة للادخار، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عليه خلال فترات صعود الأسعار.

أسعار الذهب عالميًا وتأثيرها على السوق المصري

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب ليسجل نحو 4509 دولارات، وهو ما كان له تأثير مباشر وقوي على أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يظل المحرك الأساسي لاتجاهات السوق المحلية.

يأتي هذا الصعود العالمي في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق العملات، ما يدفع المستثمرين حول العالم إلى زيادة حيازتهم من الذهب كوسيلة آمنة للتحوط من المخاطر الاقتصادية.

مستقبل أسعار الذهب واتجاهات السوق

الجدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، يتزايد الاهتمام به كأداة ادخار واستثمار بديلة، خاصة في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، وهو ما ينعكس عادة في صورة ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية بشكل خاص.

ويؤدي هذا الطلب المتزايد إلى تعزيز الاتجاه الصاعد للأسعار داخل السوق المصرية، حتى في الحالات التي تكون فيها وتيرة الارتفاع العالمي محدودة نسبيًا، حيث يلعب العامل المحلي دورًا محوريًا في تسعير الذهب.

التفاعل المستمر بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا لسوق الذهب في مصر، مع توقع استمرار حالة الترقب من جانب المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، في انتظار أي تطورات جديدة قد تؤثر على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.