سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 10-1-2026

سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفُا علي أساس أسبوعي مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 10-1-2026 على مستوى محلات الصاغة في المملكة.

الذهب يرتفع

وبلغ معدل ارتفاع سعر الذهب في الصاغة السعودية بقيمة بلغت 19 ريالا سعوديا.

تحركات الذهب في المملكة

وخلال الأيام القلائل الماضية؛ شهد سعر جرام الذهب حالة من التذبذب خلال الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو475 ريالا سعوديا

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 543.75 ريال سعودي

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 498.5 ريال سعودي

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 475.75 ريال سعودي

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 407.75 ريال سعودي

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 317.25 ريال سعودي

سعر عيار 12

وسجل سعر عيار 12 نحو 271.75 ريال سعودي

سعر أونصة الذهب

ووصل سعر أونصة الذهب نحو 16.912 ألف ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 3806 ريالات سعودية

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4510 دولارات.