طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

استضافت الإعلامية عبلة سلامة المخرج والمنتج طارق العريان في برنامج "عندك وقت مع عبلة" والذي يذاع كل أسبوع يوم السبت على شاشة قناة mbc مصر.

وكشف العريان الكثير عن حياته الشخصية وعلاقته بوالده المنتج رياض العريان قائلا "أبويا معايا كان منتج صعب وطلع عيني لما قررت أعمل فيلم الامبراطور لكن ده فرق معايا واتعلمت منه كتير ولحد دلوقتي بشوفه في كل عرض خاص"

وتحدث طارق العريان عن أقرب أصدقاءه بالوسط الفني وهو الفنان عمرو يوسف وكشف العريان أنه يتمنى العمل مع الفنان العالمي روبرت دي نيرو

وعن مسيرته المهنية كشف العريان أن رغبته بعد فيلمي الامبراطور والباشا هو العودة إلى هوليود والعمل هناك وأنه واجه صعوبة في القبول هناك بسبب مشكلة جودة الصوت في فيلم الباشا

وعن عمله كمنتج ومخرج كشف العريان أنه يحب الإخراج أكثر من أي شيء ولكنه يحب الانتاج أيضا قائلا "الاخراج متعة أكبر في الشغل ثم الانتاج ومبحبش الكليبات عملتها في فترة في بداياتي مع عمرو دياب علشان طنت عاوز أحوش فلوس علشان أعرف أنتج أفلام وأنا مخرج هادي"

برنامج عندك وقت مع عبلة

