قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبلة سلامة توجه رسالة لخالد النبوي بعد تصريحاته في "عندك وقت مع عبلة"

خالد النبوى مع عبلة سلامة
خالد النبوى مع عبلة سلامة
تقى الجيزاوي

وجهت الإعلامية عبلة سلامة رسالة إلى الفنان خالد النبوي بعد الحلقة التي جمعتهما في برنامج "عندك وقت مع عبلة" والذي يذاع كل أسبوع يوم السبت على شاشة قناة mbc مصر.

ونشرت عبلة صورة من مواليس الحلقة تجمعها بخالد النبوي وقالت "أشكر صديقي خالد النبوي على الحلقة الجميلة دي" وكشفت أن كواليس الحلقة اتسمت بالهدوء والصراحة وحرص فيها النبوي على إظهار جانب جديد من شخصيته لجمهور البرنامج.

كشف النبوي خلال اللقاء العديد من المفاجآت في مسيرته الفنية أهمها أنه فكر أكثر من مرة في الاتجاه لعالم الإخراج وكتابة السيناريو وقال "كان عندي شغف الإخراج وفكرت فيه وكتبت سيناريو قبل كده بس متنفذش".

واعتبر النبوي أن دوره في فيلم المهاجر هو أكثر الأدوار في رحلته الفنية التي بذل مجهودا كبيرا فيه بالتعاون مع المخرج الراحل يوسف شاهين وأكد أنه بحب العمل طول الوقت بدون ملل قائلا "بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل".

وأكد النبوي أن دور السلطان الأشرف طومان باي في مسلسل المماليك أنقذه فنيا لأنه تقمص شخصية محمود عبد الظاهر بمسلسل واحة الغروب بشكل كبير حتى أنها استمرت معه لفترة كبيرة لدرجة خوفته وأعتقد بسببه أنه سيعتزل التمثيل.

وكعادتها تطرقت عبلة سلامة للجزء الانساني وسألته عن علاقته بالوقت والزمن وقال "هو صديقي الأول والبنك الخاص بي اللي بحوش فيه أهم مواقف وذكريات حياتي وهو المنافس الأول لي أيضا وبحب أخربش الزمن طول الوقت بذكرى حلوة مع عائلتي أو دور حلو أنجح فيه".


وكشف النبوي أنه كائن نهاري يعشق الاستيقاظ مبكرا ويحب النوم وقت القيلولة كثيرا.

«عندك وقت مع عبلة»، برنامج حواري في إطار غير تقليدي تستقبل فيه الإعلامية عبله سلامة، نُخبة من أبرز نجوم الصف الأول حيث تدعوهم لفتح قلوبهم والتعرف عن قرب على اللحظات الحلوة والأوقات الصعبة، من خلال أسئلة ذكية مُخطط لها بعناية لكل ضيف.

عبلة سلامة خالد النبوي برنامج عندك وقت مع عبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

عمرو بيومي

موعد ومكان عزاء المخرج عمرو بيومي

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

فيلم إن غاب القط

استعدادات العرض الخاص لفيلم إن غاب القط بإحدى المولات

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد