الدواجن حاضرة على موائد رمضان.. اتحاد المنتجين يكشف تفاصيل المعروض

أكد اتحاد منتجي الدواجن أن سوق الدواجن يشهد استعدادات قوية لشهر رمضان المبارك، مع زيادة ملحوظة في الدورات الإنتاجية وارتفاع حجم المعروض، ما يضمن توافر الكميات المطلوبة واستقرار الأسعار دون مبالغة.

زيادة الطلب الموسمي

وقال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الارتفاع المحدود الذي شهدته الأسعار مؤخرًا يرجع إلى زيادة الطلب الموسمي قبل رمضان، نتيجة إفطار الإخوة الأقباط وارتفاع معدلات الاستهلاك في شهري رجب وشعبان، مؤكدًا أن هذه الزيادة طبيعية ومؤقتة.

الدورات الإنتاجية الخاصة برمضان

وأوضح العناني أن المنتجين أقبلوا بكثافة على الدورات الإنتاجية الخاصة برمضان، بهدف تغطية احتياجات السوق حتى العاشر من الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن كميات الكتاكيت المتاحة هذا العام أعلى بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على وفرة الدواجن خلال رمضان.

وأضاف أن الدواجن سلعة طازجة لا يمكن تخزينها أو احتكارها، وأن الأسعار تخضع بشكل كامل لقوى العرض والطلب، لافتًا إلى أن المعروض المرتفع هذا الموسم سيحول دون أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن السعر الحالي عادل ولا يحمل أي مبالغة، متوقعًا استمرار انضباط السوق خلال شهر رمضان، مع توافر الدواجن بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين، وتخفف من أي أعباء إضافية على الأسر المصرية.