اتحاد منتجي الدواجن: توازن العرض والطلب يعيد الأسعار لمستواها العادل

قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن توافر الدولار خلال الفترة الماضية ساهم في دخول كميات كبيرة من جدود الدواجن إلى السوق المصري، ما أدى إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ تجاوز معدلات الاستهلاك، وهو ما تسبب في انخفاض سعر كيلو الدواجن إلى نحو 55 جنيهًا، وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية التي تقترب من 70 جنيهًا للكيلو.



وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن السوق يشهد حاليًا تحسنًا واضحًا في العلاقة بين العرض والطلب، الأمر الذي أدى إلى تزايد تدريجي في الأسعار حتى وصلت إلى مستوياتها الحالية.

سعر كيلو الدواجن

وأوضح أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة اليوم يبلغ نحو 70 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك لدى التاجر بسعر يقترب من 80 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأسعار عادلة ولا تتضمن أي مبالغة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

مقارنة الأسعار بالسلع الغذائية

وشدد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن سعر 70 جنيهًا للكيلو في المزرعة و80 جنيهًا لدى التاجر يعد سعرًا منطقيًا، قائلاً: «كيلو الجبن اليوم يمكن أن يشتري ثلاث دجاجات»، في إشارة إلى مقارنة الأسعار بالسلع الغذائية الأخرى.



وأشار العناني إلى أن أعداد الكتاكيت المتوافرة في السوق المحلي حاليًا تزيد بنسبة تقارب 20% عن المعدلات الطبيعية، وهو ما يعكس وفرة في المعروض واستقرارًا نسبيًا في سوق الدواجن خلال الفترة المقبلة.