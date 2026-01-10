قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية مرموش وربيع| صور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
اتحاد منتجي الدواجن: توازن العرض والطلب يعيد الأسعار لمستواها العادل

محمد البدوي

قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن توافر الدولار خلال الفترة الماضية ساهم في دخول كميات كبيرة من جدود الدواجن إلى السوق المصري، ما أدى إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ تجاوز معدلات الاستهلاك، وهو ما تسبب في انخفاض سعر كيلو الدواجن إلى نحو 55 جنيهًا، وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية التي تقترب من 70 جنيهًا للكيلو.


وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن السوق يشهد حاليًا تحسنًا واضحًا في العلاقة بين العرض والطلب، الأمر الذي أدى إلى تزايد تدريجي في الأسعار حتى وصلت إلى مستوياتها الحالية.

 سعر كيلو الدواجن

وأوضح أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة اليوم يبلغ نحو 70 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك لدى التاجر بسعر يقترب من 80 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأسعار عادلة ولا تتضمن أي مبالغة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

مقارنة الأسعار بالسلع الغذائية

وشدد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن سعر 70 جنيهًا للكيلو في المزرعة و80 جنيهًا لدى التاجر يعد سعرًا منطقيًا، قائلاً: «كيلو الجبن اليوم يمكن أن يشتري ثلاث دجاجات»، في إشارة إلى مقارنة الأسعار بالسلع الغذائية الأخرى.


وأشار العناني إلى أن أعداد الكتاكيت المتوافرة في السوق المحلي حاليًا تزيد بنسبة تقارب 20% عن المعدلات الطبيعية، وهو ما يعكس وفرة في المعروض واستقرارًا نسبيًا في سوق الدواجن خلال الفترة المقبلة.

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

المصري البورسعيدي

التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

الأهلي يهزم الأخدود

الدوري السعودي| الأهلي يهزم الأخدود بهدف نظيف

منتخب مصر

إبراهيم فايق بعد التقدم على كوت ديفوار: أنا مصر يالا.. بخوف مش بخافش

بالصور

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

