رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

تلقت مجموعة واسعة من المواطنين الإسرائيليين، مساء اليوم، رسالة غامضة على هواتفهم المحمولة من مصدر غير معروف، جاء فيها: "نحن قادمون.. انظروا إلى السماء عند منتصف الليل".

وأفاد إعلام عبري أن الرسائل أثارت جدلا واسعا بين المتلقين، بين من اعتبرها مجرد مزحة أو حملة دعائية، ومن فسرها على أنها تحذير أو إعلان غير تقليدي.

ولم تصدر أي جهة رسمية إسرائيلية تعليقا حتى الآن بشأن مصدر الرسائل أو طبيعتها، فيما دعا بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء التكهنات.



ولم يتم التحقق من أي نشاط غامض في السماء أو أي تحركات غير معتادة مرتبطة بهذه الرسائل، فيما تظل هوية مرسل الرسائل وأهدافها لغزا يثير قلقًا وفضولًا كبيرين في الوسط الإسرائيلي.